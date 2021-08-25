Крымских чиновников наказали рублем за амброзию

Амброзия активно разрастается в зеленых зонах крымских населенных пунктов.

За неконтролируемое распространение опасного сорняка были оштрафованы ответственные за это чиновники Симферопольского, Бахчисарайского и Сакского районов.

Такие меры были приняты после совместной проверки Россельхознадзора и прокуратурой, которая проводилась в местах произрастания аллергена. Специалисты обнаружили множество очагов карантинного растения в границах жилых районов, за что сотрудники местных администраций были привлечены к административной ответственности.

Ранее сообщалось о том, что клумбы и зеленые зоны Севастополя буквально утонули в амброзии, которая доставляет немало проблем горожанам. Местные власти признали свою беспомощность перед опасным аллергеном. Также сообщалось, что центр города-героя зарос «сухими розгами» сорных растений.

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