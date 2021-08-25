Крымчанин украл у отдыхающей машину и попал в ДТП

Отдыхающая, приехавшая в Ялту с дочерью, сообщила в полицию о пропаже автомобиля Toyota.

В пресс-службе МВД по Крыму сообщили, что к краже оказался причастными 24-летний крымчанин.

«Злоумышленник познакомился с потерпевшей на улице, после чего они продолжили свое знакомство в номере отеля, где она остановилась. Утром мужчина тайком взял ключи от автомобиля и банковскую карту своей новой знакомой», — рассказали в МВД.

Преступник выехал на чужом авто и уже на соседней улице попал в ДТП – столкнулся с двумя машинами. Он скрылся с места происшествия и бросил транспорт в соседнем поселке.

Правоохранители задержали вора, когда он попытался повторно проникнуть в автомобиль через разбитое стекло. В отношении него возбуждено уголовное дело, по которому ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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