Происшествия
Крымчанин украл у отдыхающей машину и попал в ДТП
Отдыхающая, приехавшая в Ялту с дочерью, сообщила в полицию о пропаже автомобиля Toyota.
В пресс-службе МВД по Крыму сообщили, что к краже оказался причастными 24-летний крымчанин.
«Злоумышленник познакомился с потерпевшей на улице, после чего они продолжили свое знакомство в номере отеля, где она остановилась. Утром мужчина тайком взял ключи от автомобиля и банковскую карту своей новой знакомой», — рассказали в МВД.
Преступник выехал на чужом авто и уже на соседней улице попал в ДТП – столкнулся с двумя машинами. Он скрылся с места происшествия и бросил транспорт в соседнем поселке.
Правоохранители задержали вора, когда он попытался повторно проникнуть в автомобиль через разбитое стекло. В отношении него возбуждено уголовное дело, по которому ему грозит до 10 лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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