Крымчан рассмешил новый тротуар с «озеленением» в Симферополе

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Люди в соцсети обсуждают ноу-хау, некоторые считают курьез задумкой проектировщиков.

Пользователь Facebook Наталья из Симферополя опубликовала в группе «Обращения к Главе Республики Крым Аксенову С.В.» пост, сообщив, что на улице Лермонтова, 14 уложили новый тротуар с озеленением – через асфальт пробилась поросль.

«А мы все возмущаемся что в городе только пилят... пожалуйста», - написала Наталья.

Публикацию стали активно комментировать другие пользователи социальной сети, делая это в юмористическом ключе.

«В позапрошлом году такой асфальт в Лозовом положили. Только там шампиньоны проросли, прямо возле остановки. Экологически чистый, наверное, или нанотехнологии», - Татьяна Коберник.

«Ой, и у нас такой живой асфальт в Мирном! Уже зеленеет второй год, заросли все гуще. Мы думали - брак, а, оказывается, новые технологии. Два в одном: и ремонт, и озеленение!» - Виолетта Шахова.

«Два в одном. Как говорила Проценко, не смотрите половину работы. Вот вырастут -скажете спасибо. Тень будет. Наверное, так проектировали. Все для вас», - Наталья Гапич.

«Вы не понимаете... Это новое слово в ландшафтном дизайне...» - Олег Ревтов.

«Из чего же сделан асфальт, что его так легко пробило молоденькое деревце», - Валентина Чеботарева.

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