Коронавирусом в Крыму массово болеют туристы и персонал отелей

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Заражения коронавирусом за неделю выявлены у 40 человек в санаториях Крыма.

Об этом сегодня во время заседания оперативного штаба по коронавирусу сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

«За последнюю неделю в санаторно-курортных учреждениях у нас зарегистрировано 40 случаев заболевания, из них 5 – сотрудники учреждений, 35 – персонал и неорганизованные отдыхающие», – сообщила Пеньковская.

Всего за неделю коронавирус выявлен у 2532 человек. Ситуация, по словам главы Крыма Сергея Аксенова, «начинает стабилизироваться». Однако уровень летальности остается высоким. «За последнюю неделю зафиксирован 101 летальный исход. За весь период наблюдения, то есть за полтора года, 20% – это летальные случаи, которые приходятся на последние четыре недели», – пояснила Пеньковская.

Наивысшие показатели заболеваемости отмечаются в Ялте, Феодосии, Судаке, Евпатории, Джанкойском, Красноперекопском и Раздольненском районах. «Удельный вес заболевших среди привитых людей составляет не более 0,3% на территории Крыма», – уточнила руководитель управления Роспотребнадзора.

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 69211 человек. Выздоровевших за весь период 58277 человек, скончались 2108 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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