Какой сегодня праздник 25 августа

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Сегодня, 25 августа 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День виноградарства и виноделия

Когда еще праздновать такой праздник, как не в конце августа, когда начинают созревать различные сорта винограда. Там где винная ягода традиционно произрастает, обычно к этому времени приурочивают разнообразные фестивали, дегустационные дни, празднества в ее честь.

К примеру, в итальянском городке Марино с 1925 года проводится ежегодный фестиваль винограда. Здесь с древних времен выращивали виноград, делали вино и продавали саженцы высокоурожайной лозы. Сюда съезжались на отдых представители римской знати, продегустировать десертные сорта винограда и побаловать себя вином.

Идею проводить здесь фестиваль винограда подал поэт Леон Чипрелли. Перед большим праздником, местные виноделы собирают 150 тонн винограда и готовят три тысячи литров белого вина. Весь город специально украшают виноградными лозами, гроздьями, устраивают ярмарки и крестный ход, исторический парад и заправляют фонтаны вином.

День оперативно-поисковых подразделений МВД РФ

Ежегодно 25 августа отмечается День оперативно-поисковых подразделений МВД РФ. Цель праздника — подчеркнуть значимость службы как незаменимой составной части в процессе раскрытия преступлений. Ее деятельность обеспечивает повышение уровня оперативной осведомленности сотрудников полиции.

Оперативно-поисковое управление МВД России осуществляет функции в рамках оперативно-розыскной деятельности по скрытому, негласному либо зашифрованному визуальному наблюдению за лицом, представляющим оперативный интерес, с целью получения о нем и его образе жизни максимально полной информации. Считается органом полицейской разведки России и одним из самых секретных подразделений МВД России, которое специализируется на скрытом наружном наблюдении. У сотрудников большой выбор специальных средств, а также документов прикрытия.

Фотя Поветенный

Народный праздник «Фотя Поветенный» отмечается 25 августа (по старому стилю - 12 августа). В этот день православной церковью чтится память мучеников Аникиты и Фотия. Другие названия праздника: «День Святого огня», «Праздник огня», «Никита». С 25 августа возможны первые заморозки в воздухе. Крестьяне в этот день занимались уборкой поветей: раскладывали летнюю упряжь, соху, борону.

Также сегодня, 25 августа, отмечают такие праздники:

- День памяти мучеников Фотия и Аникиты

- День лазанья по деревьям

- День рождения консервной банки

- День рождения операционной системы Linux

- День топлес (National Go Topless Day) в США

- День бабушек и дедушек на Тайване

- День «Поцелуемся и помиримся» (National Kiss and Make Up Day) в США

- День коктейля «Виски Сауэр» (National Whiskey Sour Day) в США

- День бананового сплита (National Banana Split Day) в США

- День гардероба секонд-хенд (National Secondhand Wardrobe Day) в США

- День освобождения Парижа (Liberation Day of Paris) во Франции

- День солдата в Бразилии

- День Сонгуна в КНДР

- День независимости Уругвая

Сегодня именины празднуют: Сергей, Александр, Степан, Фотий, Капитон, Аникита, Кастор, Паламон, Памфил (Панфил).

Что происходило 25 августа в прошлые годы

1604 - Лжедмитрий I (самозванец, выдававший себя за сына Ивана Грозногоцаревича Дмитрия) с войском польских и украинских наемников начал поход на Москву.

1609 - знаменитый средневековый ученый Галилео Галилей демонстрирует новое устройствотелескоп.

1906 - на главу русского правительства П. Столыпина было совершено покушение (в его доме устроили взрыв, пострадало более 100 человек).

1912 - в Китае основана партия Гоминьдан.

1919 - появился первый в мире регулярный международный авиационный маршрут Лондон-Париж.

1940 - Берлин впервые подвергся бомбардировкам со стороны англичан.

1972 - Китай заблокировал вступление Бангладеша в ООН.

1973 - сделан первый снимок томографом (инструмент медицинской техники для подробной визуализации внутренних структур и органов человека).

1983 - СССР закупил у американцев зерна на 10 млрд долларов.

1991 - этот день cчитается днем рождения операционной системой Linux.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 25 августа. Какие праздники будут завтра?

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