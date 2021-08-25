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Происшествия

Двоих туристов спасли на горе Алчак-Кая в Крыму

14:47 среда, 25 августа 2021

Минувшие ночью крымские спасатели более полутора часов искали заблудившихся в горах под Судаком туристов.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РК.

Около одиннадцати часов вечера дежурный получил сообщение, что в районе горы Алчак-Кая на труднодоступном участке находится мужчина.

Прибывшие спасатели обнаружили туриста на сыпучем склоне и помогли спуститься при помощи альпинистского снаряжения.

«В ходе беседы с пострадавшим выяснилось, что на самой горе находится его знакомый, который также заблудился, и ему необходима помощь», - сообщили в ведомстве.

Поисково-спасательная операция продолжилась. Второй пострадавших также был обнаружен и доставлен в безопасное место. Медицинская помощь мужчинам не понадобилась. В тот же день спасатели помогли двум туристкам на плато Ай-Петри.

Одна из женщин получила травму ноги и была доставлена в ялтинскую больницу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Застряли на скале: в Крыму провели операцию по спасению туристов. Крымские спасатели сняли с уступа скалы туристов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РК.

Спасатели сняли с опасного склона в Новом Свете двух туристов. Двое туристов из Евпатории, гуляя по склонам горы Коба-Кая в Новом Свете, оказались на сыпучем склоне и не смогли самостоятельно спуститься вниз.

Каждый день происшествие: МЧС рассказали о пострадавших в горах Крыма. Три человека за последние три дня не смогли самостоятельно спуститься с гор Крыма. Причина – или плохое самочувствие из-за перегрева и солнечного удара, или травмы.

Российский турист застрял на опасном склоне мыса Меганом. В Судаке спасли туриста из Архангельска, который во время прогулки по мысу Меганом оказался на опасном участке и не смог самостоятельно выйти на пологую местность.

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