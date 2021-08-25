Двоих туристов спасли на горе Алчак-Кая в Крыму

Минувшие ночью крымские спасатели более полутора часов искали заблудившихся в горах под Судаком туристов.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РК.

Около одиннадцати часов вечера дежурный получил сообщение, что в районе горы Алчак-Кая на труднодоступном участке находится мужчина.

Прибывшие спасатели обнаружили туриста на сыпучем склоне и помогли спуститься при помощи альпинистского снаряжения.

«В ходе беседы с пострадавшим выяснилось, что на самой горе находится его знакомый, который также заблудился, и ему необходима помощь», - сообщили в ведомстве.

Поисково-спасательная операция продолжилась. Второй пострадавших также был обнаружен и доставлен в безопасное место. Медицинская помощь мужчинам не понадобилась. В тот же день спасатели помогли двум туристкам на плато Ай-Петри.

Одна из женщин получила травму ноги и была доставлена в ялтинскую больницу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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