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Данные миллионов российских клиентов Oriflame слили в сеть

12:16 среда, 25 августа 2021

Паспортные данные более миллиона российских клиентов компании Oriflame выставлены на продажу на хакерском форуме и могут быть использованы для оформления микрокредитов и получения доступа к их банковским счетам, пишет «Коммерсант».

«Сканы паспортов 1,3 млн российских клиентов косметической компании Oriflame выставлены на продажу через теневую площадку RaidForums», - пишет издание.

Мошенники могут использовать их для получения микрозаймов, сим-карт, регистрации личных кабинетов в онлайн-сервисах. Кроме того, при помощи качественной копии паспорта можно получить квалифицированную электронную подпись, которая позволяет списывать деньги с банковских карт и счетов владельца. По предварительной версии, серия кибератак на серверы швейцарской косметической компании были совершены 31 июля и 1 августа.

В самой компании заверили, что злоумышленникам не удалось получить информацию о номерах банковских карт и счетов клиентов, их телефоны и пароли.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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