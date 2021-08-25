Происшествия
Данные миллионов российских клиентов Oriflame слили в сеть
Паспортные данные более миллиона российских клиентов компании Oriflame выставлены на продажу на хакерском форуме и могут быть использованы для оформления микрокредитов и получения доступа к их банковским счетам, пишет «Коммерсант».
«Сканы паспортов 1,3 млн российских клиентов косметической компании Oriflame выставлены на продажу через теневую площадку RaidForums», - пишет издание.
Мошенники могут использовать их для получения микрозаймов, сим-карт, регистрации личных кабинетов в онлайн-сервисах. Кроме того, при помощи качественной копии паспорта можно получить квалифицированную электронную подпись, которая позволяет списывать деньги с банковских карт и счетов владельца. По предварительной версии, серия кибератак на серверы швейцарской косметической компании были совершены 31 июля и 1 августа.
В самой компании заверили, что злоумышленникам не удалось получить информацию о номерах банковских карт и счетов клиентов, их телефоны и пароли.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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