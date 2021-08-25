Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе от коронавируса умер 26-летний пациент ● Осенью в Севастополе прогнозируют рост заболеваемости Covid-19 ● В Крыму за сутки выявили 349 случаев коронавируса ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● Смертность уменьшилась: сводка COVID-19 за сутки в Севастополе
Четверть населения Севастополя привилась от коронавируса
фото © www.inform.kz
Первый этап вакцинации от коронавируса прошли в Севастополе более 128 тысяч человек.
Об этом сообщается на сайте правительства города.
«В Севастополе на утро 24 августа сделали прививку от коронавируса 128 472 человека. Второй этап вакцинации прошли 116 342 жителя региона», – говорится в сообщении.
Население Севастополя официально составляет 510 тысяч человек.
Накануне «Новый Севастополь» сообщал, что город вышел на плато после очередной волны антирекордов по суточной заболеваемости коронавирусом.
Как передает телеканал RT, за истекшие сутки в России зафиксировано 18 833 случая заражения коронавирусом.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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Клиники Севастополя отказывают пациентам с направлениями от частных врачей. Попасть на процедуру в государственную поликлинику Севастополя по направлению, выписанному врачом частной клиники, не получится. И тот факт, что порой направления выписывает тот же специалист, что и в госучреждении, значения не имеет.
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