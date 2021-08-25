Четверть населения Севастополя привилась от коронавируса

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Первый этап вакцинации от коронавируса прошли в Севастополе более 128 тысяч человек.

Об этом сообщается на сайте правительства города.

«В Севастополе на утро 24 августа сделали прививку от коронавируса 128 472 человека. Второй этап вакцинации прошли 116 342 жителя региона», – говорится в сообщении.

Население Севастополя официально составляет 510 тысяч человек.

Накануне «Новый Севастополь» сообщал, что город вышел на плато после очередной волны антирекордов по суточной заболеваемости коронавирусом.

Как передает телеканал RT, за истекшие сутки в России зафиксировано 18 833 случая заражения коронавирусом.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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