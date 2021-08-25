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Коронавирус в Крыму

Четверть населения Севастополя привилась от коронавируса

Четверть населения Севастополя привилась от коронавируса

фото © www.inform.kz

Первый этап вакцинации от коронавируса прошли в Севастополе более 128 тысяч человек.

Об этом сообщается на сайте правительства города.

«В Севастополе на утро 24 августа сделали прививку от коронавируса 128 472 человека. Второй этап вакцинации прошли 116 342 жителя региона», – говорится в сообщении.

Население Севастополя официально составляет 510 тысяч человек.

Накануне «Новый Севастополь» сообщал, что город вышел на плато после очередной волны антирекордов по суточной заболеваемости коронавирусом.

Как передает телеканал RT, за истекшие сутки в России зафиксировано 18 833 случая заражения коронавирусом.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Осенью в Севастополе прогнозируют рост заболеваемости Covid-19. Учебный год в Севастополе несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию и прогнозируемый рост заболеваемости начнется первого сентября.

В Крыму за сутки выявили 349 случаев коронавируса. За 23 августа на территории Крыма зарегистрировано 349 случаев коронавирусной инфекции.

Клиники Севастополя отказывают пациентам с направлениями от частных врачей. Попасть на процедуру в государственную поликлинику Севастополя по направлению, выписанному врачом частной клиники, не получится. И тот факт, что порой направления выписывает тот же специалист, что и в госучреждении, значения не имеет.

Сводка о новых заражениях в Крыму. За 22 августа на территории Крыма зарегистрировано 356 случаев коронавирусной инфекции.

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Первый этап вакцинации от коронавируса прошли в Севастополе более 128 тысяч человек.

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