Аксенов заставил крымских мэров написать ему письма от руки

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Главы администраций городов Крыма напишут от руки объяснительные о причинах слабого контроля за соблюдением антиковидных мер.

Об этом сегодня во время заседания оперштаба по коронавирусу сообщил министр экономического развития республики Дмитрий Шеряко.

«Глава республики поручил завтра до конца дня собрать объяснительные на имя главы республики от глав городов. Объяснительная написана должна быть от руки не менее чем на трех листах (с объяснением), почему вы затягивали сроки. Условно, ЦОР (Центр оперативного реагирования при Совмине) передал информацию в администрацию, почему администрация неделю-две принимала решение. Почему материалы в Роспотребнадзор в некоторых ситуациях уходили спустя две-три недели», – сообщил Шеряко.

В качестве примера Шеряко назвал Бахчисарайский район и Симферополь, где нарушения в нескольких заведениях общественного питания были выявлены еще в июне-июле, но власти муниципалитетов до сих пор не приняли необходимые меры по внесению предприятий в «черный список».

Всего в Крыму в «черном списке» за несоблюдение коронавирусных ограничений находится 71 предприятие (в основном из-за работы после 23.00). В то же время уже 84 заведениям разрешено работать круглые сутки: они вакцинировали весь персонал и предоставили правительству республики доступ к своим камерам видеонаблюдения для контроля за соблюдением ограничений.

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 69211 человек. Выздоровевших за весь период 58277 человек, скончались 2108 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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