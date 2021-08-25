Африканец охмурил жительницу Севастополя и лишил ее денег

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Севастопольские полицейские задержали африканца, который подозревается в крупном мошенничестве в отношении доверчивой крымчанки.

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

С заявлением в полицию обратилась 50-летняя жительница Севастополя. Она рассказала, что в апреле этого года в соцсетях познакомилась с мужчиной, который представился одиноким иностранцем, пилотом гражданской авиации.

Онлайн-отношения развивались быстро, и уже через несколько дней житель одного из государств Западной Африки сообщил женщине, что отправил из-за границы для нее подарки. А именно – элитную парфюмерию, ювелирные украшения, а также все свои сбережения – 100 тысяч долларов США. Их он планировал потратить на покупку недвижимости, куда впоследствии и переедет жить счастливая пара.

«В подтверждение своих слов он прислал фотографию дорогостоящих подарков, но тут же написал, что для беспрепятственной переправки ценностей и валюты через границу на таможне нужно заплатить крупную пошлину. Якобы для того, чтобы уладить возникшие трудности, аферист убедил женщину осуществить восемь денежных переводов на указанные им банковские счета», - рассказала Ирина Волк.

Получив деньги от возлюбленной, иностранец признался ей в обмане, и она обратилась в полицию.

Севастопольские оперативники нашли злоумышленника в подмосковной Балашихе и задержали его. Как оказалось, иностранец не имеет никакого отношения к авиации, а во время общения с потерпевшей использовал придуманное имя и чужую фотографию.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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