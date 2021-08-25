Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму за сутки выявили 345 случаев коронавируса ● Четверть населения Севастополя привилась от коронавируса ● В Севастополе от коронавируса умер 26-летний пациент ● Осенью в Севастополе прогнозируют рост заболеваемости Covid-19 ● В Крыму за сутки выявили 349 случаев коронавируса
COVID-19 бьет по Севастополю: умерших все больше
За прошедшие сутки в Севастополе зарегистрировано 219 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщили в правительстве города.
«По состоянию на 25 августа в Севастополе зарегистрировано 219 новых случаев заболевания COVID-19. 299 человек выписаны после выздоровления. Умерли шесть человек в возрасте от 60 до 87 лет», - говорится в сообщении правительства.
По данным Роспотребнадзора, всего с начала пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 26 094 человека, выздоровели 22 591, скончались 987.
Под наблюдением на сегодняшний день находятся 690 человек - это контактировавшие с заболевшими люди, у которых диагноз COVID-19 не подтвержден.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Четверть населения Севастополя привилась от коронавируса. Первый этап вакцинации от коронавируса прошли в Севастополе более 128 тысяч человек.
В Севастополе от коронавируса умер 26-летний пациент. По состоянию на 24 августа в Севастополе зарегистрированы 224 новых случая заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.
Осенью в Севастополе прогнозируют рост заболеваемости Covid-19. Учебный год в Севастополе несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию и прогнозируемый рост заболеваемости начнется первого сентября.
В Крыму за сутки выявили 349 случаев коронавируса. За 23 августа на территории Крыма зарегистрировано 349 случаев коронавирусной инфекции.
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