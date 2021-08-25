COVID-19 бьет по Севастополю: умерших все больше

За прошедшие сутки в Севастополе зарегистрировано 219 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщили в правительстве города.

«По состоянию на 25 августа в Севастополе зарегистрировано 219 новых случаев заболевания COVID-19. 299 человек выписаны после выздоровления. Умерли шесть человек в возрасте от 60 до 87 лет», - говорится в сообщении правительства.

По данным Роспотребнадзора, всего с начала пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 26 094 человека, выздоровели 22 591, скончались 987.

Под наблюдением на сегодняшний день находятся 690 человек - это контактировавшие с заболевшими люди, у которых диагноз COVID-19 не подтвержден.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Четверть населения Севастополя привилась от коронавируса. Первый этап вакцинации от коронавируса прошли в Севастополе более 128 тысяч человек.

В Севастополе от коронавируса умер 26-летний пациент. По состоянию на 24 августа в Севастополе зарегистрированы 224 новых случая заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.

Осенью в Севастополе прогнозируют рост заболеваемости Covid-19. Учебный год в Севастополе несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию и прогнозируемый рост заболеваемости начнется первого сентября.

В Крыму за сутки выявили 349 случаев коронавируса. За 23 августа на территории Крыма зарегистрировано 349 случаев коронавирусной инфекции.