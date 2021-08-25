Происшествия
25-летний отдыхающий из Тольятти утонул в Крыму
В Коктебеле в море утонул 25-летний турист. Мужчина приехал на отдых в Крым из Тольятти.
«Поступило сообщение о том, что в Коктебеле на поверхности воды обнаружено тело мужчины без признаков жизни. На место выехали сотрудники ГИМС (Государственной инспекции по маломерным судам. – ред.), полиции, а также бригада скорой помощи. Тело доставлено на берег, сотрудниками «скорой» констатирована смерть», - рассказали в МЧС
Тело отдыхающего обнаружили в районе пляжа «Малибу». Мужчина находился в Крыму на отдыхе.
По данным администрации Феодосии, это уже четвертый случай утопления с начала купального сезона. Основными причинами гибели людей на воде является купание в неустановленных для этого местах, в шторм или в нетрезвом виде.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму парапланерист столкнулся с легковым автомобилем. В Крыму парапланерист врезался в легковой автомобиль.
В Севастополе мужчина потерял сознание после прыжка в воду с высоты. В Севастополе спасли мужчину, который потерял сознание после прыжка в воду с большой высоты.
На евпаторийской трассе автомобиль сбил стоящую на обочине пару. В минувшее воскресенье, 22 августа, на трассе Саки — Евпатория (район пляжа Солнышко) водитель ехавшего в сторону Симферополя автомобиля сбил стоящих на обочине пешеходов.
В Крыму автомобилистка распылила перцовый баллончик в лицо российских туристов. Семья отдыхающих с ребенком-инвалидом пострадала от действий местной автомобилистки на одной из улиц Мисхора.
Кучма рассказал почему Украина потеряла Крым и когда он вернется
Украина потеряла Крым из-за того, что «не стала защищаться против захватчиков. Но оккупирован полуостров не на всегда», считает Кучма.
В Крыму резко выросла смертность от коронавируса
Во всем мире процент смертности от ковида падает, а в Крыму продолжает рост.
Сразу 20 случаев гонконгского гриппа выявили в Крыму
Специалисты Роспотребнадзора лабораторно подтвердили 20 случаев заболевания гриппом Н3N2 (гонконгский грипп) в Крыму на этой неделе.
Европейцы отправились в Крым и нарвались на обман
Семья, члены которой проживают в разных странах Европы, раз в пятилетку собирается всем составом на отдых. На этот раз для встречи они выбрали Крым.
21 августа
Туристов возмутили евпаторийские «отели на воде»фото
23 августа
Аксенов заставил крымских мэров написать ему письма от руки
Главы администраций городов Крыма напишут от руки объяснительные о причинах слабого контроля за соблюдением антиковидных мер.