25-летний отдыхающий из Тольятти утонул в Крыму

В Коктебеле в море утонул 25-летний турист. Мужчина приехал на отдых в Крым из Тольятти.

«Поступило сообщение о том, что в Коктебеле на поверхности воды обнаружено тело мужчины без признаков жизни. На место выехали сотрудники ГИМС (Государственной инспекции по маломерным судам. – ред.), полиции, а также бригада скорой помощи. Тело доставлено на берег, сотрудниками «скорой» констатирована смерть», - рассказали в МЧС

Тело отдыхающего обнаружили в районе пляжа «Малибу». Мужчина находился в Крыму на отдыхе.

По данным администрации Феодосии, это уже четвертый случай утопления с начала купального сезона. Основными причинами гибели людей на воде является купание в неустановленных для этого местах, в шторм или в нетрезвом виде.

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