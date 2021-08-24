Жителя Феодосии задавило катером в поселке Орджоникидзе

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Жителя Феодосии задавило катером во время купания в море в бухте Двуякорная недалеко от поселка Орджоникидзе.

Об этом сообщили в Крымском линейном управлении МВД России на транспорте.

«Поселок Орджоникидзе, 58-летний феодосиец травмирован катером, который тянул за собой «таблетку», с которой прыгают в воду. Все это происходило вне зоны, отведенной для отдыха, в бухте Двуякорная. От полученных травм мужчина скончался на месте до прибытия скорой помощи», – сообщили в управлении.

В настоящий момент на месте работает оперативно-следственная группа керченского линейного отдела полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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