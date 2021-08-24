Происшествия
Жителя Феодосии задавило катером в поселке Орджоникидзе
фото © Новости Крыма
Жителя Феодосии задавило катером во время купания в море в бухте Двуякорная недалеко от поселка Орджоникидзе.
Об этом сообщили в Крымском линейном управлении МВД России на транспорте.
«Поселок Орджоникидзе, 58-летний феодосиец травмирован катером, который тянул за собой «таблетку», с которой прыгают в воду. Все это происходило вне зоны, отведенной для отдыха, в бухте Двуякорная. От полученных травм мужчина скончался на месте до прибытия скорой помощи», – сообщили в управлении.
В настоящий момент на месте работает оперативно-следственная группа керченского линейного отдела полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Один погибший, двое в больнице: два жилых дома сгорели в Крыму. Один человек погиб и двое получили ожоги в результате возгорания частных жилых домов в селах Бахчисарайского и Нижнегорского районов Крыма.
Спасатели тушат пожар в севастопольской пятиэтажке. Сообщение о пожаре в многоквартирном доме по улице Блюхера в Севастополе поступило сегодня в МЧС в 15.07.
Огонь подбирался к домам: в Севастополе выгорело два гектара земли. В пяти районах Севастополя за день сгорело еще почти два гектара сухой растительности, в том числе вблизи жилых домов, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.
Скончался один из пострадавших в ДТП со «скорой» в Керчи. Один из пострадавших в ДТП в Керчи с участием автомобиля скорой медицинской помощи скончался в больнице.
С побережья Азовского моря в Крыму сообщают об экологическом ЧП
Отдыхающие на крымском побережье Азовского моря сообщают об экологическом ЧП: вода стала едкой и коричневой, берег усеян мертвой рыбой, медузами и дельфинами.
В Крыму автомобилистка распылила перцовый баллончик в лицо российских туристов
Семья отдыхающих с ребенком-инвалидом пострадала от действий местной автомобилистки на одной из улиц Мисхора.
С плато Ай-Петри - в больницу: двух туристок спасли в Крыму
Крымские спасатели сняли с плато Ай-Петри и доставили в ялтинскую больницу двух женщин, которые заблудились и оказались на труднодоступном участке.
Европейцы отправились в Крым и нарвались на обман
Семья, члены которой проживают в разных странах Европы, раз в пятилетку собирается всем составом на отдых. На этот раз для встречи они выбрали Крым.
21 августа
Украина оценила Крым в 100 миллиардов долларов
Около 100 миллиардов долларов потеряла экономика Украины в результате вхождения Крыма в состав России.