Происшествия
Застряли на скале: в Крыму провели операцию по спасению туристов
фото © Новости Крыма
Крымские спасатели сняли с уступа скалы туристов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РК.
В ведомстве рассказали, что около трех часов дня в понедельник поступило сообщение, что в районе курортного поселка Партенит на отвесной скале застряли люди.
Позже выяснилось, что молодые люди отдыхали на диком пляже, а после решили забраться по склону и не смогли спуститься вниз.
«Спасатели подошли к месту происшествия на лодке и при помощи альпинистского снаряжения спустили пострадавших», - говорится в сообщении.
Спасенные туристы в медицинской помощи не нуждались. Им разъяснили правила безопасного поведения в горно-лесной местности.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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