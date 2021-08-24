Застряли на скале: в Крыму провели операцию по спасению туристов

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Крымские спасатели сняли с уступа скалы туристов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РК.

В ведомстве рассказали, что около трех часов дня в понедельник поступило сообщение, что в районе курортного поселка Партенит на отвесной скале застряли люди.

Позже выяснилось, что молодые люди отдыхали на диком пляже, а после решили забраться по склону и не смогли спуститься вниз.

«Спасатели подошли к месту происшествия на лодке и при помощи альпинистского снаряжения спустили пострадавших», - говорится в сообщении.

Спасенные туристы в медицинской помощи не нуждались. Им разъяснили правила безопасного поведения в горно-лесной местности.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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