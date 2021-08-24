Водный кризис
Развитие сюжета: Десятки улиц Симферополя остались без воды ● В Крыму отказались от графиков водоснабжения ● Несмотря на осадки водохранилища Крыма не заполняются водой ● В Крыму будет сложно построить новое водохранилище ● В Симферополе обещают снизить потери в водопроводах с 70 до 50 процентов
Воду из-под Азовского моря могут пустить по Северо-Крымскому каналу
фото © Новости Крыма
Воду из-под Азовского моря могут пустить в Джанкойский район по Северо-Крымскому каналу.
Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«У нас открыт вопрос по источнику воды под Азовским морем. Там определяют качество этой воды, наличие твердых частиц и вообще химии, чтобы определить, куда ее можно использовать. Если ее можно использовать для мелиорации, то это будет замечательно. Мы в Северо-Крымский канал обратным током могли бы в сторону Джанкоя подать. Там перепад высот такой, что не надо ни насосов, ничего ставить. Сняли бы вопрос», – сказал Аксенов.
Ранее сообщалось, что пробы пресной воды из-под Азовского моря отправлены в Москву для проведения анализа. Для изучения качества и объема воды под Азовским морем принято решение пробурить дополнительные 500-метровые скважины.
Идею добывать воду из-под Азовского моря озвучил президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции в конце 2020 года. С апреля «Росгеология» проводила в Азовском море сейсморазведочные и электроразведочные работы. В середине июля начались работы по бурению.
По информации акционерного общества «Росгеология», величина современного подруслового стока Дона, Кубани, Бейсуга и других рек в акваторию Азовского моря может составлять до 2 млрд куб. метров в год, что позволяет рассчитывать на возможность ежегодного забора воды из всех потенциальных источников подруслового стока в объеме до 0,5-1,2 млрд куб. метров.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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