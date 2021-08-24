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Водный кризис

Воду из-под Азовского моря могут пустить по Северо-Крымскому каналу

13:33 вторник, 24 августа 2021
Воду из-под Азовского моря могут пустить по Северо-Крымскому каналу

фото © Новости Крыма

Воду из-под Азовского моря могут пустить в Джанкойский район по Северо-Крымскому каналу.

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«У нас открыт вопрос по источнику воды под Азовским морем. Там определяют качество этой воды, наличие твердых частиц и вообще химии, чтобы определить, куда ее можно использовать. Если ее можно использовать для мелиорации, то это будет замечательно. Мы в Северо-Крымский канал обратным током могли бы в сторону Джанкоя подать. Там перепад высот такой, что не надо ни насосов, ничего ставить. Сняли бы вопрос», – сказал Аксенов.

Ранее сообщалось, что пробы пресной воды из-под Азовского моря отправлены в Москву для проведения анализа. Для изучения качества и объема воды под Азовским морем принято решение пробурить дополнительные 500-метровые скважины.

Идею добывать воду из-под Азовского моря озвучил президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции в конце 2020 года. С апреля «Росгеология» проводила в Азовском море сейсморазведочные и электроразведочные работы. В середине июля начались работы по бурению.

По информации акционерного общества «Росгеология», величина современного подруслового стока Дона, Кубани, Бейсуга и других рек в акваторию Азовского моря может составлять до 2 млрд куб. метров в год, что позволяет рассчитывать на возможность ежегодного забора воды из всех потенциальных источников подруслового стока в объеме до 0,5-1,2 млрд куб. метров.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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