В Симферополе завершается капитальный ремонт Крымскотатарского театра

Капитальный ремонт Крымскотатарского государственного академического музыкально-драматического театра в Симферополе находится на завершающей стадии.

Об этом сообщили в Министерстве культуры РК.

Ремонт ведется в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года», фактическая строительная готовность объекта – порядка 80%.

На сегодняшний день в полном объеме выполнено устройство сетей (вентиляция, водоснабжение, слаботочные системы), отделочные работы цокольного, третьего и четвертого этажей, продолжаются отделочные работы в холе театра, по ремонту фасада здания и лестничного марша. Подрядчиком выступает ООО «Кировская Строительная Компания».

Дополнительно разработана проектно-сметная документация на благоустройство прилегающей территории.

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