В школах Севастополя начнут патриотически воспитывать

Новый учебный год в Севастополе может стать самым необычным в жизни учащихся и их родителей.

С первого сентября неотъемлемой частью школьных будней станут не только санитайзеры, термометры и рециркуляторы, но и электронные журналы, дневники и расписание.

«С первого сентября мы планируем переход на стопроцентное ведение журналов и расписания в электронном виде. Это очень важно для школ, так как это экономит время преподавателей и завучей, а также делает более прозрачным процесс обучения для родителей и учеников», – рассказала директор департамента цифрового развития Севастополя Александра Осипова.

Серьезные шаги в модернизации образовательного процесса наш город совершил еще в прошлом году – теперь опробованная система будет внедрена во все общеобразовательные учреждения Севастополя. Родители смогут онлайн узнать оценки и расписание ребенка, а школы получат удобную платформу для проведения дистанционных уроков.

«Классы, которые уходили на карантин по понятным обстоятельствам, использовали в своей работе наш видеомодуль для проведения видеоуроков – это специализированный модуль, который разработан специально для школ, позволяющий преподавателю и ученикам взаимодействовать в удобной форме, исключая использование каких-то сторонних продуктов. То есть это полностью замкнутая система, в которой работают только учитель и ученики, и соответственно есть возможность подключения специального контролера – они периодически подключались и проверяли проведение дистанционных уроков», – пояснила Александра Осипова.

Преимуществом разработанной программы, по словам главы профильного департамента, является возможность работы даже при минимальной скорости интернета. Пользоваться модулем для проведения дистанционных уроков, как отмечают разработчики, будет удобнее, чем популярными Skype или Zoom.

В преддверии учебного года сотрудники департамента образования совместно с УМВД и Росгвардией проверили учебные заведения на соответствие их требованиям пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, а также готовности к работе с условием профилактических мер против коронавирусной инфекции. Все объекты, как отметила глава департамента образования, были приняты.

«На сегодняшний день в России идет становление новой системы образования, ориентированной на вхождение в мировое образовательное пространство. И очень много вопросов, как вы знаете, уделяется воспитанию. По воспитанию детей и молодежи у нас нововведение: в городе Севастополе с первого сентября по федеральному проекту «Патриотическое воспитание» будут введены в 51 школе ставки советников и директоров по воспитательной работе, о том, как пройдет этот процесс, мы будем докладывать и рассказывать. На сегодняшний день все прошли обучение и приняты в образовательные организации на работу», – рассказала Елена Богомолова.

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