В Севастополе подорожали овощи и свинина

В Севастополе за неделю подорожали овощи и свинина.

Об этом сообщила пресс-служба управления службы статистики по Крыму и Севастополю (Крымстат).

«Одновременно рост цен был отмечен на помидоры свежие (на 15,38%), огурцы свежие (на 14,83%), лук репчатый (на 13,25%), свинину (кроме бескостного мяса) (на 5,89%)», – говорится в сообщении.

Ранее вице-премьер – министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин сообщил, что в Крыму в скором времени должны снизиться цены на овощи.

В июне сообщалось, что в Севастополе стоимость минимального набора продуктов питания по состоянию на конец мая выросла на 11,5% в сравнении с началом 2021 года.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымский общепит стал зарабатывать в полтора раза больше. Крым стал лидером среди туристических регионов по приросту доходов общепита.

Консервный завод в Сирии начал поставку продукции в Крым. Консервный завод из провинции Латакия в Сирии выполнил первую поставку своей продукции в Крым.

За неделю в Крыму подорожали лук, картофель и свежие огурцы. За неделю на полуострове зафиксировали рост цен на картофель (на 9,83%), свежие огурцы (на 9,33%), репчатый лук (на 2,64%) и помидоры (на 1,83%).

Крым куда-то экспортировал товаров на 15 млн долларов. Крымский экспорт товаров с января по май 2021 года составил 15,1 млн долларов (свыше 1 млрд рублей).