В Севастополе от коронавируса умер 26-летний пациент

По состоянию на 24 августа в Севастополе зарегистрированы 224 новых случая заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.

296 человек выписаны после выздоровления.

Умерли четыре человека в возрасте от 26 до 78 лет.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 25 875 человек.

В настоящий момент выздоровели 22 292 человека, 981 умер.

Под наблюдением находится 689 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтвержден.

Сейчас в городе идет кампания по вакцинации против COVID-19. Развернуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».

В Севастополе на утро 24 августа сделали прививку от коронавируса 128 472 человека. Второй этап вакцинации прошли 116 342 жителя региона.

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60% жителей Севастополя.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 24 августа поступило более 158 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму за сутки выявили 349 случаев коронавируса. За 23 августа на территории Крыма зарегистрировано 349 случаев коронавирусной инфекции.

Клиники Севастополя отказывают пациентам с направлениями от частных врачей. Попасть на процедуру в государственную поликлинику Севастополя по направлению, выписанному врачом частной клиники, не получится. И тот факт, что порой направления выписывает тот же специалист, что и в госучреждении, значения не имеет.

Сводка о новых заражениях в Крыму. За 22 августа на территории Крыма зарегистрировано 356 случаев коронавирусной инфекции.

Смертность уменьшилась: сводка COVID-19 за сутки в Севастополе. За последние сутки в Севастополе зарегистрировано 226 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.