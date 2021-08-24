Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Осенью в Севастополе прогнозируют рост заболеваемости Covid-19 ● В Крыму за сутки выявили 349 случаев коронавируса ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● Смертность уменьшилась: сводка COVID-19 за сутки в Севастополе ● Сводка о новых заражениях в Крыму
В Севастополе от коронавируса умер 26-летний пациент
По состоянию на 24 августа в Севастополе зарегистрированы 224 новых случая заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.
296 человек выписаны после выздоровления.
Умерли четыре человека в возрасте от 26 до 78 лет.
По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 25 875 человек.
В настоящий момент выздоровели 22 292 человека, 981 умер.
Под наблюдением находится 689 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтвержден.
Сейчас в городе идет кампания по вакцинации против COVID-19. Развернуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».
В Севастополе на утро 24 августа сделали прививку от коронавируса 128 472 человека. Второй этап вакцинации прошли 116 342 жителя региона.
Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.
Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60% жителей Севастополя.
Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 24 августа поступило более 158 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.
Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.
В тексте использованы материалы: Форпост
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