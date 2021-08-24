В России назвали ключевые проблемы Крыма

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Две ключевые проблемы, которые Крыму необходимо сегодня преодолевать, – это изношенная инфраструктура и отсутствие подготовленных площадок под жилищное строительство.

Такое мнение высказал вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин в интервью телеканалу «Россия 24».

Обветшавшая инфраструктура – дороги и электросети – продолжает тормозить развитие полуострова даже несмотря на строительство федеральной трассы «Таврида», двух ТЭС и прокладку энергокабеля через Керченский пролив.

«И жители, и отдыхающие видят, что в конкретном месте дороги в плохом состоянии, есть перебои с электричеством, есть перебои с водой, но это отдельная серьезная проблема. И наша задача сейчас – сделать эту инфраструктуру повсеместной. Более-менее привести в порядок все дороги, обеспечить электроснабжением и водоснабжением в нормальном постоянном режиме», - пояснил вице-премьер.

Для этого у правительства России есть целые программы, как по дорожному строительству, так и по энергетике, - говорится в сообщении.

«Основные мощности мы уже подвели – теперь задача развести это до потребителя.

По словам вице-премьера, проблема Крыма в том, что здесь нет подготовленных площадок под жилищное строительство.

«Все пытались найти какое-то маленькое пятно, построить какой-то дом и на этом заработать, - отметил Хуснуллин.

– Сейчас задача стоит по-другому: сделать комплексные территории развития, чтобы они были обеспечены инженерной инфраструктурой, социальной – садиками и школами, дорожной инфраструктурой. И тогда уже вести комплексную застройку. Хочу сказать, что такая документация уже подготовлена на около 1 – 1,5 миллиона квадратных метров. Это говорит о том, что жилья в Крыму будет строиться больше, потому что спрос сегодня очень большой».

Ранее вице-премьер российского правительства высказал мнение, что «Крымский полуостров может в будущем стать курортом мирового значения», но для этого еще предстоит проделать комплексную работу, в том числе определить порядок застройки прибрежной территории.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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