Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.3
воздух +29
море +25

Власть

В России назвали ключевые проблемы Крыма

11:24 вторник, 24 августа 2021
В России назвали ключевые проблемы Крыма

фото © Новости Крыма

Две ключевые проблемы, которые Крыму необходимо сегодня преодолевать, – это изношенная инфраструктура и отсутствие подготовленных площадок под жилищное строительство.

Такое мнение высказал вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин в интервью телеканалу «Россия 24».

Обветшавшая инфраструктура – дороги и электросети – продолжает тормозить развитие полуострова даже несмотря на строительство федеральной трассы «Таврида», двух ТЭС и прокладку энергокабеля через Керченский пролив.

«И жители, и отдыхающие видят, что в конкретном месте дороги в плохом состоянии, есть перебои с электричеством, есть перебои с водой, но это отдельная серьезная проблема. И наша задача сейчас – сделать эту инфраструктуру повсеместной. Более-менее привести в порядок все дороги, обеспечить электроснабжением и водоснабжением в нормальном постоянном режиме», - пояснил вице-премьер.

Для этого у правительства России есть целые программы, как по дорожному строительству, так и по энергетике, - говорится в сообщении.

«Основные мощности мы уже подвели – теперь задача развести это до потребителя.

По словам вице-премьера, проблема Крыма в том, что здесь нет подготовленных площадок под жилищное строительство.

«Все пытались найти какое-то маленькое пятно, построить какой-то дом и на этом заработать, - отметил Хуснуллин.

– Сейчас задача стоит по-другому: сделать комплексные территории развития, чтобы они были обеспечены инженерной инфраструктурой, социальной – садиками и школами, дорожной инфраструктурой. И тогда уже вести комплексную застройку. Хочу сказать, что такая документация уже подготовлена на около 1 – 1,5 миллиона квадратных метров. Это говорит о том, что жилья в Крыму будет строиться больше, потому что спрос сегодня очень большой».

Ранее вице-премьер российского правительства высказал мнение, что «Крымский полуостров может в будущем стать курортом мирового значения», но для этого еще предстоит проделать комплексную работу, в том числе определить порядок застройки прибрежной территории.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Керчи построят ферму по разведению осетровых за 17 миллионов рублей. В Керчи начнут строительство комплекса по разведению осетровых рыб.

Знаменитая на весь мир художница ужаснулась состоянием Евпатории. Ксения Симонова пожаловалась, что вид курортного города заставляет местных жителей краснеть от стыда.

Археологи в горах Крыма раскопали гробницу детей вместе с собаками. На могильнике Опушки в Симферопольском районе Крыма найдено необычное захоронение, где в несколько ярусов расположены детские и собачьи останки. Гробница датируется I-II веками н.э.

В Черном море проходит экспедиция по обнаружению судов «Белосток» и «Ленин». У побережья Черного моря проходит поисковая экспедиция Российского военно-исторического общества по обнаружению санитарных транспортных судов «Белосток» и «Ленин», погибших в годы Второй мировой войны.

Коронавирус в Крыму
В Крыму за сутки выявили 349 случаев коронавируса

В Крыму за сутки выявили 349 случаев коронавируса

За 23 августа на территории Крыма зарегистрировано 349 случаев коронавирусной инфекции.

Водный кризис
Десятки улиц Симферополя остались без воды

Десятки улиц Симферополя остались без воды

Во вторник из-за ремонта на сетях не будет воды в нескольких районах Симферополя.

Курорт
«Крымнаш»: жадные и пьяные туристы бесят жителей Крыма

«Крымнаш»: жадные и пьяные туристы бесят жителей Крыма

Путешественник рассказал, почему местные не рады гостям.

Происшествия
Вандалы повредили памятник Котляревскому в Феодосии

Вандалы повредили памятник Котляревскому в Феодосии

В ночь на 23 августа неизвестные повредили памятник П.С. Котляревскому — отломали саблю и бросили ее на набережной.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации