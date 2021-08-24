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Коронавирус в Крыму

В Крыму за сутки выявили 349 случаев коронавируса

09:59 вторник, 24 августа 2021
В Крыму за сутки выявили 349 случаев коронавируса

фото © gazeta.ru

За 23 августа на территории Крыма зарегистрировано 349 случаев коронавирусной инфекции.

 Об этом глава республики Сергей Аксенов написал на своей странице «ВКонтакте».

«За 23 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 349 случаев новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 311 выявлены при обращении за медицинской помощью, 38 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1344 человека.

Количество выздоровевших за сутки составляет 350 человек, выздоровевших за весь период – 57 978 человек», — сообщил Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Сводка о новых заражениях в Крыму. За 22 августа на территории Крыма зарегистрировано 356 случаев коронавирусной инфекции.

Смертность уменьшилась: сводка COVID-19 за сутки в Севастополе. За последние сутки в Севастополе зарегистрировано 226 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Сводка о новых заражениях в Крыму. За 21 августа на территории Республики Крым зарегистрирован 361 случай новой коронавирусной инфекции.

Оперативная сводка по COVID в Севастополе - данные за сутки. За сутки в Севастополе зарегистрированы 227 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.

Коронавирус в Крыму
В Крыму за сутки выявили 349 случаев коронавируса

В Крыму за сутки выявили 349 случаев коронавируса

За 23 августа на территории Крыма зарегистрировано 349 случаев коронавирусной инфекции.

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