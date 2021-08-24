Происшествия
В Крыму солдат лишился депозита во время службы
В Красноперекопске полицейские задержали крымчанина, подозреваемого в краже более чем 230 тысяч рублей с банковского счета своего знакомого.
Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МВД.
С заявлением о краже в дежурную часть обратился молодой человек, который сообщил, что во время его службы в армии с его счета пропали 232 тысячи рублей.
По подозрению в совершении преступления полиция задержала 44-летнего жителя Евпатории.
«В ходе проверки было установлено, что молодой человек на период службы в армии передал свой мобильный телефон в пользование своей возлюбленной. В дальнейшем телефоном пользовался отчим девушки, который с мобильного приложения банка привязанного к телефону заявителя в течение двух месяцев снимал деньги с депозитного счета», - рассказали в ведомстве.
Мужчина признался в содеянном, написал явку с повинной и пообещал возместить ущерб без пяти минут родственнику.
Между тем по факту кражи возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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