В Крыму солдат лишился депозита во время службы

В Красноперекопске полицейские задержали крымчанина, подозреваемого в краже более чем 230 тысяч рублей с банковского счета своего знакомого.

Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МВД.

С заявлением о краже в дежурную часть обратился молодой человек, который сообщил, что во время его службы в армии с его счета пропали 232 тысячи рублей.

По подозрению в совершении преступления полиция задержала 44-летнего жителя Евпатории.

«В ходе проверки было установлено, что молодой человек на период службы в армии передал свой мобильный телефон в пользование своей возлюбленной. В дальнейшем телефоном пользовался отчим девушки, который с мобильного приложения банка привязанного к телефону заявителя в течение двух месяцев снимал деньги с депозитного счета», - рассказали в ведомстве.

Мужчина признался в содеянном, написал явку с повинной и пообещал возместить ущерб без пяти минут родственнику.

Между тем по факту кражи возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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