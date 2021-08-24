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Общество

В Крыму появились огромные грибы размером с футбольный мяч

20:15 вторник, 24 августа 2021
В Крыму появились огромные грибы размером с футбольный мяч

фото © kp.ru

Крымский полуостров рай для любителей тихой охоты – грибы можно собирать практически круглый год, даже 1 января.

Главное, чтобы дожди были, а в это лето дефицита в небесной влаге не наблюдается. В Крыму и шампиньоны выглядят иногда очень экзотично.

- Это съедобный гриб, нарезай на сковородку, жарь и ешь. Головач гигантский – в интернете гляньте, там все написано, - растолковывал несведущим мужчина, который предлагал прохожим непонятный на первый взгляд объект, похожий то ли на белый воздушный шар, то ли какое-то проявление внеземной цивилизации, пишет kp.ru.

Да, действительно специалисты объясняют, что это головач гигантский, который относится к семейству шампиньоновых, размеры гриба могут достигать полуметра в диаметре, весят до 4 килограммов.

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