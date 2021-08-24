В Крыму автомобилистка распылила перцовый баллончик в лицо российских туристов

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Семья отдыхающих с ребенком-инвалидом пострадала от действий местной автомобилистки на одной из улиц Мисхора.

Женщина распылила в глаза туристам перцовый баллончик после того, как задела пешеходов автомобилем, рассказала одна из пострадавших – Диана.

«Мы шли с моря, а эта женщина нас задела машиной. Потом припарковалась, вышла и без разговоров распылила на меня и ребенка этот газ. Ребенку восемь лет, девочка – инвалид детства, у нее аутизм. Там были еще люди, и она попала на них. Они стали свидетелями, давали показания полиции», – рассказала собеседница агентства.

Диана уточнила, что эпизоду с баллончиком предшествовало замечание, которое ее супруг сделал задевшей их автомобилистке через закрытое окно.

Пострадавшие обратились за помощью в ближайшее кафе, откуда бригада скорой отвезла их в Ливадийскую больницу, а водитель с баллончиком сразу покинула место событий.

«Она сразу уехала. Мы написали заявление, завтра будет судмедэкспертиза, а полиция будет ее разыскивать», – рассказала пострадавшая.

По словам женщины, медики констатировали у них химический ожег.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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