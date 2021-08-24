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Общество

В Крыму археологи нашли крематорий римского периода

11:43 вторник, 24 августа 2021

Древний крематорий обнаружили археологи во время раскопок в пригороде Севастополя, где будет построен историко-археологический парк, сообщила замдиректора Института истории материальной культуры Наталья Соловьева.

«Археологи всегда знали, что кремация проводилась где-то на стороне. Вот теперь мы знаем место, где в римское время проводилась кремация - один из видов погребения», - цитирует ее «Интерфакс-Юг».

Замдиректора по полевым исследованиям музея «Херсонес Таврический» Татьяна Сарапулкина уточнила, что объекты были созданы в римский период, то есть в первые века нашей эры. Она пояснила, что в «крематории» тела сжигали, прах затем собирали, переносили в урны и хоронили в особом месте.

Археолог также сказала, что сейчас «крематорий» выглядит как прокаленный грунт с кальцинированным костями и расплавленными сосудами. Никогда прежде в Крыму таких объектов не находили.

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