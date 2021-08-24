Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.3
воздух +29
море +25

Власть

Украина оценила Крым в 100 миллиардов долларов

15:48 вторник, 24 августа 2021
Украина оценила Крым в 100 миллиардов долларов

фото © firestock.ru

Около 100 миллиардов долларов потеряла экономика Украины в результате вхождения Крыма в состав России.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он уточнил, что «в указанную сумму входят утраченные природные ресурсы, активы государства, промышленность и потери людей, которые страдают от оккупации России».

«Общие потенциальные убытки оцениваются сегодня экспертами в размере более 100 миллиардов долларов», – заявил Шмыгаль, выступая на «Крымской платформе» в Киеве.

В тексте использованы материалы: Примечания

Ранее Новости Крыма сообщали:

Массовое мошенничество: на 11 крымчан оформили фиктивные кредиты. В Керчи полиция задержала жителя Ленинского района, подозреваемого в серии мошенничеств.

В Крыму выявили финансовые пирамиды и псевдо-ломбарды. Специалисты Банка России в ходе мониторинга выявили в Крыму восемь нелегальных финансовых организаций, среди которых оказались финансовые пирамиды и псевдо-ломбарды.

По официальным данным средняя зарплата врачей в Севастополе приближается к 80 тысячам. Средняя заработная плата врачей и медработников с высшим образованием в Севастополе составляет 79 517 рублей.

В Керчи начали принимать заявки об утрате имущества в зоне подтопления. В пострадавшей от наводнения Керчи начали прием заявок на составление актов об оценке ущерба имущества первой необходимости.

Коронавирус в Крыму
В Крыму за сутки выявили 349 случаев коронавируса

В Крыму за сутки выявили 349 случаев коронавируса

За 23 августа на территории Крыма зарегистрировано 349 случаев коронавирусной инфекции.

Водный кризис
Десятки улиц Симферополя остались без воды

Десятки улиц Симферополя остались без воды

Во вторник из-за ремонта на сетях не будет воды в нескольких районах Симферополя.

Власть
Украина оценила Крым в 100 миллиардов долларов

Украина оценила Крым в 100 миллиардов долларов

Около 100 миллиардов долларов потеряла экономика Украины в результате вхождения Крыма в состав России.

Водный кризис
Воду из-под Азовского моря могут пустить по Северо-Крымскому каналу

Воду из-под Азовского моря могут пустить по Северо-Крымскому каналу

Воду из-под Азовского моря могут пустить в Джанкойский район по Северо-Крымскому каналу.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации