Украина оценила Крым в 100 миллиардов долларов

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Около 100 миллиардов долларов потеряла экономика Украины в результате вхождения Крыма в состав России.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он уточнил, что «в указанную сумму входят утраченные природные ресурсы, активы государства, промышленность и потери людей, которые страдают от оккупации России».

«Общие потенциальные убытки оцениваются сегодня экспертами в размере более 100 миллиардов долларов», – заявил Шмыгаль, выступая на «Крымской платформе» в Киеве.

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