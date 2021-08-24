Власть
Украина оценила Крым в 100 миллиардов долларов
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Около 100 миллиардов долларов потеряла экономика Украины в результате вхождения Крыма в состав России.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Он уточнил, что «в указанную сумму входят утраченные природные ресурсы, активы государства, промышленность и потери людей, которые страдают от оккупации России».
«Общие потенциальные убытки оцениваются сегодня экспертами в размере более 100 миллиардов долларов», – заявил Шмыгаль, выступая на «Крымской платформе» в Киеве.
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