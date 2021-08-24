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Общество

Ученые рассказали о новой смертельно опасной пандемии, которая угрожает миру

19:45 вторник, 24 августа 2021
Ученые рассказали о новой смертельно опасной пандемии, которая угрожает миру

фото © rg.ru

Ученые из Университета Падуи в Италии заявили, что миру в ближайшее время угрожает новая опасная пандемия.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на результаты исследования, которые были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследователи провели статистический анализ распространения болезней за последние 400 лет. Рассматривались вспышки чумы, оспы, холеры, тифа и различных видов гриппа. Оказалось, что пандемии — не такое уж редкое явление и с каждым годом риск их возникновения увеличивается. Авторы заявили, что причина заключается в росте населения, плохой экологии и изменении продовольственной системы.

Так, по словам ученых, угроза повторения пандемии смертоносной испанки ежегодно увеличивается на 0,3 — 1,9 процента. По расчетам экспертов, вероятность того, что человек, рожденный в 2000 году, станет свидетелем новой эпидемии составила 38 процентов. А следующую глобальную вспышку предрекли в течение 60 лет.

Эксперты также отметили, что в ближайшие 30 лет в три раза вырастет вероятность появления новых заболеваний, таких как COVID-19. В долгосрочной перспективе человечество столкнется с пандемией, которая способна полностью уничтожить население Земли: по прогнозам, это может произойти через 12 тысяч лет.

В тексте использованы материалы: Форпост

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