Ученые рассказали о новой смертельно опасной пандемии, которая угрожает миру

фото © rg.ru

Ученые из Университета Падуи в Италии заявили, что миру в ближайшее время угрожает новая опасная пандемия.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на результаты исследования, которые были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследователи провели статистический анализ распространения болезней за последние 400 лет. Рассматривались вспышки чумы, оспы, холеры, тифа и различных видов гриппа. Оказалось, что пандемии — не такое уж редкое явление и с каждым годом риск их возникновения увеличивается. Авторы заявили, что причина заключается в росте населения, плохой экологии и изменении продовольственной системы.

Так, по словам ученых, угроза повторения пандемии смертоносной испанки ежегодно увеличивается на 0,3 — 1,9 процента. По расчетам экспертов, вероятность того, что человек, рожденный в 2000 году, станет свидетелем новой эпидемии составила 38 процентов. А следующую глобальную вспышку предрекли в течение 60 лет.

Эксперты также отметили, что в ближайшие 30 лет в три раза вырастет вероятность появления новых заболеваний, таких как COVID-19. В долгосрочной перспективе человечество столкнется с пандемией, которая способна полностью уничтожить население Земли: по прогнозам, это может произойти через 12 тысяч лет.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

В России назвали ключевые проблемы Крыма. Две ключевые проблемы, которые Крыму необходимо сегодня преодолевать, – это изношенная инфраструктура и отсутствие подготовленных площадок под жилищное строительство.

Дворняги из Крыма «сбежали» в Германию и там счастливы. Сестрам-дворнягам из Симферополя не смогли найти хозяев в Крыму. Как собаки умудрились променять крымский двор на уют в Германии, рассказала зооволонтер Ольга Аулова, пишет КП-Крым.

В Керчи построят ферму по разведению осетровых за 17 миллионов рублей. В Керчи начнут строительство комплекса по разведению осетровых рыб.

Знаменитая на весь мир художница ужаснулась состоянием Евпатории. Ксения Симонова пожаловалась, что вид курортного города заставляет местных жителей краснеть от стыда.