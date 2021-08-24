Власть
Стоимость набора первоклассника в Крыму выросла на четыре процента
фото © Новости Крыма
Стоимость корзины для первоклассника выросла в Крыму за год в среднем на 4%.
Об этом сообщили в пресс-службе Крымстата.
«В среднем, чтобы собрать первоклассника в Республике Крым в этом году, родителям потребуется 18504 рубля – на мальчика и 21560 рублей – на девочку. По сравнению с предыдущим годом стоимость набора первоклассника для мальчика увеличилась на 4,3%, для девочки – на 3,9%», – сообщили в пресс-службе.
В Крымстате добавили, что в июле 2021 года в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом инфляция в республике составила 6,5%.
В Севастополе, чтобы собрать первоклассника в школу, родителям мальчиков придется потратить в среднем 18206 рублей. На девочек уйдет 22514 рублей. «По сравнению с предыдущим годом стоимость набора первоклассника для мальчика увеличилась на 3,4%, для девочки уменьшилась на 0,4%. Инфляция за этот же период составила 6,9%», – уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в России предлагают заморозить цены на цветы в преддверии 1 сентября.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Губернатор Севастополя поручил повысить стоимость школьного завтрака на 13 рублей. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил уравнять стоимость школьных завтраков и обедов, предоставляемых обучающимся на бесплатной основе.
Учебный год в Крымском университете 1 сентября не начнется. В Крымском федеральном университете им. В.И. Вернадского перенесли начало нового учебного года.
В КФУ перенесли начало учебного года. Учебный год в Крымском федеральном университете имени Вернадского в этом году начнется на две недели позже.
В Севастополе хотят перенести начало учебного года. Учебный год в Севастополе может начаться на две недели позже из-за тяжелой обстановки с коронавирусом в городе.
С побережья Азовского моря в Крыму сообщают об экологическом ЧП
Отдыхающие на крымском побережье Азовского моря сообщают об экологическом ЧП: вода стала едкой и коричневой, берег усеян мертвой рыбой, медузами и дельфинами.
В Крыму автомобилистка распылила перцовый баллончик в лицо российских туристов
Семья отдыхающих с ребенком-инвалидом пострадала от действий местной автомобилистки на одной из улиц Мисхора.
С плато Ай-Петри - в больницу: двух туристок спасли в Крыму
Крымские спасатели сняли с плато Ай-Петри и доставили в ялтинскую больницу двух женщин, которые заблудились и оказались на труднодоступном участке.
Европейцы отправились в Крым и нарвались на обман
Семья, члены которой проживают в разных странах Европы, раз в пятилетку собирается всем составом на отдых. На этот раз для встречи они выбрали Крым.
21 августа
Украина оценила Крым в 100 миллиардов долларов
Около 100 миллиардов долларов потеряла экономика Украины в результате вхождения Крыма в состав России.