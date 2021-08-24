Стоимость набора первоклассника в Крыму выросла на четыре процента

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Стоимость корзины для первоклассника выросла в Крыму за год в среднем на 4%.

Об этом сообщили в пресс-службе Крымстата.

«В среднем, чтобы собрать первоклассника в Республике Крым в этом году, родителям потребуется 18504 рубля – на мальчика и 21560 рублей – на девочку. По сравнению с предыдущим годом стоимость набора первоклассника для мальчика увеличилась на 4,3%, для девочки – на 3,9%», – сообщили в пресс-службе.

В Крымстате добавили, что в июле 2021 года в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом инфляция в республике составила 6,5%.

В Севастополе, чтобы собрать первоклассника в школу, родителям мальчиков придется потратить в среднем 18206 рублей. На девочек уйдет 22514 рублей. «По сравнению с предыдущим годом стоимость набора первоклассника для мальчика увеличилась на 3,4%, для девочки уменьшилась на 0,4%. Инфляция за этот же период составила 6,9%», – уточнили в ведомстве.

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В тексте использованы материалы: Крыминформ

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