Сколько будет стоить вход в новый Херсонес в Севастополе

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Историко-археологический парк, который создадут в Севастополе на части Южного пригорода Херсонеса, планируется объединить с территорией музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Цена билета в парк будет на российском уровне, сообщила директор музея-заповедника Елена Морозова на недавней презентации мега-проекта по развитию прилегающих к заповеднику гектаров, освобожденным военными частями под культурные цели.

«Наверное, вы же проводите мониторинг, анализ стоимости билетов музеев по России? Я думаю, что всегда «Херсонес Таврический» будет доступен для россиян и гостей Севастополя и полуострова», - ответила журналисту Елена Морозова.

Также она обратила внимание на сегодняшние особые условия посещения Херсонеса для севастопольцев, дав понять, что этот принцип может сохраниться.

Напомним, на территории сегодняшнего ОКН «Южный пригород Херсонеса» построят несколько музеев (античности, Византии, Крыма, христианства, музей современной культуры (в 13-й батарее)), международный археологический центр со служебными помещениями, историко-археологический парк, филиал «Артека», школа искусств, паломнический и туристический центр – и еще много чего.

«Здесь будет огромное количество мини-музеев бесплатных, здесь будут ремесленные мастерские, которые можно будет посмотреть, археологические раскопки, здесь будет огромное количество исторических кафе, клубов. Это будет пространство, в первую очередь, ни с чем не сравнимое для горожан, для севастопольцев свободного посещения», - рассказал митрополит Тихон Шевкунов.

«Единый оператор», который будет отвечать за эту территорию, пока не определен. Балансодержателя каждого объекта определят в зависимости от его профиля, и большей частью это будут федеральные ведомства.

Напомним, проект, реализуемый на благотворительные средства, планируется завершить до конца 2023 года. Кто именно готов вложиться в столь помпезный проект, руководитель фонда «Моя История» Иван Есин назвать не захотел. Сколько хотя бы приблизительно будет стоить этот грандиозный, по крайней мере, на бумаге, замысел, на презентации тоже не назвали: это будет ясно только после составления проекта, заявил Есин. При этом, по словам подрядчика, проект уже готов к заходу в Главгосэкспертизу.

В тексте использованы материалы: Форпост

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