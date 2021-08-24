Власть
Севастопольцам открыли продолжение набережной в парке Победы
В многострадальном парке Победы открыли проход на вторую часть набережной – ту, что не успели закончить к началу пляжного сезона.
Напомним, первый подрядчик сумел только «разбомбить» набережную, и контракт с ним был расторгнут. Новый контракт заказчик – ГБУ «Парки и скверы» – заключил с ООО «Тектум». К началу пляжного сезона всю набережную сделать не успели, и часть ее осталась за строительным забором.
Сейчас же забор сняли, и за ним открылось логичное продолжение заявленной в первой очереди концепции.
Отметим, что переживать по поводу отсутствия деревьев еще рано. Срок окончания работ по контракту – 31 декабря 2021 года, а сажать деревья – надеемся, это будут деревья, а не только цветы и кустарники – целесообразнее в осенне-зимний период.
В тексте использованы материалы: Форпост
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