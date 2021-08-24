Севастополь по-прежнему живет за счет дотаций

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Утвержден отчет об исполнении бюджета Севастополя за первое полугодие 2021 года.

В ходе заседания правительства утвержден отчет об исполнении бюджета Севастополя за первое полугодие 2021 года.

Как отметил директор департамента финансов Владимир Штоп, в течение первого полугодия в доходную часть бюджета поступило 21,8 млрд рублей, в том числе 9 млрд рублей – это налоговые и неналоговые доходы и 12,8 млрд рублей – это межбюджетные трансферты.

«Основными источниками по налоговым и неналоговым доходам в январе-июне 2021 года стали: налог на доходы физических лиц – чуть больше 4 млрд рублей; налог на прибыль – 1,2 млрд рублей; налоги на совокупный доход – порядка 1 млрд рублей. Доходы от поступления акцизов составили почти 670 млн рублей, от использования имущества, находящегося в госсобственности, - 500 млн рублей», - отметил Владимир Штоп.

Директор департамента также подчеркнул, что сохраняется положительная динамика по исполнению доходной части бюджета города. Темп роста доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 127,2%, доковидного 2019 года - 122,5%.

Расходы Севастополя с января по июнь 2021 года составили 23 млрд рублей. По сравнению с аналогичным отчëтным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 4,7 млрд рублей - это 25,6%.

«В течение отчëтного периода на все социально-значимые расходы направлено 10,5 млрд рублей – это почти 45% от общего объема расходов. По всем бюджетным классификациям расходов сохраняется положительная динамика по исполнению. По отраслям социально-культурной сферы за отчетный период расходы составили более 13 млрд – это 57% расходов», - подчеркнул Владимир Штоп.

Он также отметил, что на сегодняшний день у Севастополя отсутствуют долговые обязательства. Резервный фонд правительства утвержден в объеме 100 млн рублей. На основании постановлений Правительства из резервного фонда было выделено 33,8 млн рублей, большая часть которых направлена на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса.

«Продолжается рост. Мы сотрудничаем с федеральным центром, получаем дополнительные деньги и будем продолжать в этом направлении работу. Важно, что исполнение бюджета стало более ритмичным, и мы видим, что задачи первого полугодия не уходят на вторую половину», - отметил губернатор Михаил Развожаев.

Он подчеркнул, что по итогам первого полугодия освоены средства в рамках федеральной целевой программы, а также по другим социально-значимым статьям расходов.

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