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С побережья Азовского моря в Крыму сообщают об экологическом ЧП

18:37 вторник, 24 августа 2021
С побережья Азовского моря в Крыму сообщают об экологическом ЧП

фото © Новый день

Отдыхающие на крымском побережье Азовского моря сообщают об экологическом ЧП: вода стала едкой и коричневой, берег усеян мертвой рыбой, медузами и дельфинами.

Вода изменила цвет накануне, а после небольшого шторма прибрежная зона покрылась подозрительной пеной. Смельчаки, рискнувшие искупаться, жалуются, что у них чешутся глаза, а кожа покрывается зудящими красными пятнами.

Остальные жалуются на зловоние, создаваемое разлагающейся рыбой, рассказывают, что волны выносят на берег трупы дельфинов и медуз.

Биологи заявляют, что подобные ситуации – не редкость. Сейчас температура воды у побережья Азовского моря составляет +25 градусов. В таких условиях начинают бурно цвести динофитовые водоросли – именно они придают воде красный и коричневый оттенки. Эти водоросли вырабатывают токсины, способные убивать рыбу и моллюсков. Млекопитающие, употребляющие отравленную рыбу, тоже рискуют получить сильное отравление.

Ситуация изменится во второй половине недели, когда ветер сменится с северо-восточного на юго-западный, однако через день норд-ост вернется, и «Красный прилив» может повториться.

В тексте использованы материалы: Новый день

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