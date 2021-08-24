Происшествия
С плато Ай-Петри - в больницу: двух туристок спасли в Крыму
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Крымские спасатели сняли с плато Ай-Петри и доставили в ялтинскую больницу двух женщин, которые заблудились и оказались на труднодоступном участке.
Как сообщили в пресс-службе МЧС по РК, одна из женщин получила травму.
Сообщение о том, что в районе плато Ай-Петри заблудились две туристки и не могут самостоятельно спуститься с горы, поступило спасателям 23 августа в 13.20.
К месту происшествия выехали четверо сотрудников ялтинского подразделения аварийно-спасательного отряда «Крым Спас».
«Сотрудники МЧС Крыма установили с пострадавшими телефонную и голосовую связь. Женщины обнаружены в труднодоступном месте, на сыпучих грунтах. Одна из них получила травму ноги», - сказано в сообщении.
Чтобы добраться к туристам и помочь им, спасателям пришлось использовать альпинистское снаряжение.
В первую очередь они оказали помощь пострадавшей, затем обеих эвакуировали в безопасное место с помощью носилок и доставили в Ялтинскую городскую больницу.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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