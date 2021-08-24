Пьяный водитель устроил ДТП в Симферополе, уходя от погони

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22-летний нетрезвый житель крымской столицы уходя от преследования правоохранителей совершил столкновение с автомобилем. Его задержал наряд вневедомственной охраны.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по РК и Севастополю.

Преследуя нарушителя правоохранители по громкой связи потребовали от водителя остановить машину. Тогда, уходя от погони, решил обогнать впереди идущее авто, но не справился с управлением и совершил столкновение с ним.

«В результате водитель иномарки с явными признаками опьянения был задержан и передан инспекторам ГИБДД для дальнейшего разбирательства», — сообщили в пресс-службе.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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