Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.3
воздух +24
море +25

Происшествия

Пьяный водитель устроил ДТП в Симферополе, уходя от погони

Пьяный водитель устроил ДТП в Симферополе, уходя от погони

фото © Pixabay

22-летний нетрезвый житель крымской столицы уходя от преследования правоохранителей совершил столкновение с автомобилем. Его задержал наряд вневедомственной охраны.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по РК и Севастополю.

Преследуя нарушителя правоохранители по громкой связи потребовали от водителя остановить машину. Тогда, уходя от погони, решил обогнать впереди идущее авто, но не справился с управлением и совершил столкновение с ним.

«В результате водитель иномарки с явными признаками опьянения был задержан и передан инспекторам ГИБДД для дальнейшего разбирательства», — сообщили в пресс-службе.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Спасатели тушат пожар в севастопольской пятиэтажке. Сообщение о пожаре в многоквартирном доме по улице Блюхера в Севастополе поступило сегодня в МЧС в 15.07.

Огонь подбирался к домам: в Севастополе выгорело два гектара земли. В пяти районах Севастополя за день сгорело еще почти два гектара сухой растительности, в том числе вблизи жилых домов, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

Скончался один из пострадавших в ДТП со «скорой» в Керчи. Один из пострадавших в ДТП в Керчи с участием автомобиля скорой медицинской помощи скончался в больнице.

В Крыму машина не захотела ехать с угонщиком и вернулась к владельцу. Крымчанину грозит до пяти лет тюрьмы за попытку доехать до дома на чужом автомобиле.

Происшествия
С побережья Азовского моря в Крыму сообщают об экологическом ЧП

С побережья Азовского моря в Крыму сообщают об экологическом ЧП

Отдыхающие на крымском побережье Азовского моря сообщают об экологическом ЧП: вода стала едкой и коричневой, берег усеян мертвой рыбой, медузами и дельфинами.

Происшествия
В Крыму автомобилистка распылила перцовый баллончик в лицо российских туристов

В Крыму автомобилистка распылила перцовый баллончик в лицо российских туристов

Семья отдыхающих с ребенком-инвалидом пострадала от действий местной автомобилистки на одной из улиц Мисхора.

Происшествия
С плато Ай-Петри - в больницу: двух туристок спасли в Крыму

С плато Ай-Петри - в больницу: двух туристок спасли в Крыму

Крымские спасатели сняли с плато Ай-Петри и доставили в ялтинскую больницу двух женщин, которые заблудились и оказались на труднодоступном участке.

Власть
Украина оценила Крым в 100 миллиардов долларов

Украина оценила Крым в 100 миллиардов долларов

Около 100 миллиардов долларов потеряла экономика Украины в результате вхождения Крыма в состав России.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации