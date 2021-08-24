Общество
Прогноз погоды в Крыму на вторник 24 августа
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 24 августа.
Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - пожарная опасность (в западных районах чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - пожарная опасность (в восточных районах высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый. На южном побережье - пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый.
В Симферополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 29, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер восточный 8 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 47 до 74 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.
В Ялте сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 28, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер С 7 км/час, возможны порывы до 11 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 70 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 27, ночью от 20 до 22 градусов. Ветер северный 12 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 69 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 28, ночью около 20 градусов. Ветер С 16 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 84 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.
В Керчи сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 23 до 27, ночью около 23 градусов. Ветер северный 15 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 84 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 30, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер северо-восточный 13 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 74 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 28, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер северо-восточный 11 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 45 до 84 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.
В Армянске сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 29, ночью от 19 до 22 градусов. Ветер северный 13 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 44 до 69 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 24, ночью около 17 градусов. Ветер северный 5 км/час, возможны порывы до 10 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 76 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 25, ночью около 17 градусов. Ветер северный 6 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 74 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 21 до 26 градусов тепла. По городам: в Алуште - 26, в Евпатории - 25, на мысе Казантип в Азовском море - 25, в Керчи - 25, в Николаевке - 23, в Севастополе - 22, в Судаке - 24, на Тарханкуте - 25, в Феодосии - 25, в Ялте - 25 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 26, в Египте - 29, на Кипре - 28, в Одессе - 23, в Сочи - 25, в Турции - 29, в Хорватии - 26 градусов выше нуля.
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