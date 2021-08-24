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Коронавирус в Крыму

Осенью в Севастополе прогнозируют рост заболеваемости Covid-19

Осенью в Севастополе прогнозируют рост заболеваемости Covid-19

фото © strana.ua

Учебный год в Севастополе несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию и прогнозируемый рост заболеваемости начнется первого сентября.

Об этом стало известно по итогам заседания оперативного штаба по противодействию коронавирусу.

«Никаких послаблений, естественно, пока к указу мы не рассматриваем на штабе, потому что ситуация остается напряженной. Поэтому будем готовиться к первому сентября, приняв все необходимые меры, чтобы обезопасить в данном случае уже не только учителей, но и детей от коронавируса», – заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В ходе заседания было решено провести линейки лишь для учеников первых и одиннадцатых классов. Принять участие в торжественном мероприятии при условии соблюдения масочного режима смогут и их родители.

Отметим, что усиленная работа по подготовке к учебному сезону велась на протяжении последних месяцев: на сегодняшний день все городские школы готовы к открытию – они укомплектованы рециркуляторами, санитайзерами и другими необходимыми средствами. Чтобы избежать скопления людей – в учебных заведениях были разработаны специальные схемы движения. С этой же целью было решено увеличить количество уроков, проводимых на воздухе.

Отдельно в ходе заседания штаба поднимался вопрос вакцинации педагогов – напомним, что детей от коронавируса не прививают. По разным данным, в Севастополе было вакцинировано от 57 до 59% педагогического состава – 8% учителей имеют медицинский отвод, то есть временный или полный отказ от проведения вакцинации в связи с имеющимися противопоказаниями.

При этом к началу учебного года городские власти намерены добиться 85% иммунизации педагогических коллективов, для этого медицинские бригады по заявкам будут приезжать в школы и проводить процедуру вакцинации на месте.

Все эти меры направлены на сдерживание роста заболеваемости, который, по словам главного государственного санитарного врача по Республике Крым и г. Севастополю Натальи Пеньковской, последует после начала учебного года.

«Сегодня цифра заболеваемости среди детского населения в показателях намного выше, чем это было в декабре и январе, когда мы были на пике. То есть нужно понимать, что Индийский штамм приведет к тому, что любое формирование коллективов в любом случае даст определенный рост заболеваемости – этого не нужно бояться, но нужно быть готовым к этой ситуации», – подчеркнула специалист.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

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