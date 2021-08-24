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Власть

На озеленение Симферополя выделено 9 миллионов рублей

В соответствии с муниципальным заданием МБУ «Горзеленхоз» на озеленение общественных территорий крымской столицы в 2021 году выделено 9 миллионов рублей.

Об этом сообщили в администрации крымской столицы.

«В весенний период было высажено 641 дерево на набережной реки Салгир, в парке ГРЭС, улице Энергетиков и проспекте Победы. В настоящее время разрабатывается и согласовывается схема на компенсационную высадку зеленых насаждений на осенний период. Будет высажено 333 дерева и 344 кустарника на 24 улицах Симферополя», - рассказал и.о. начальника департамента городского хозяйства Эмин Набиев.

Также на осенний период запланирована высадка порядка 50 000 луковичных растений.

Ранее Новости Крыма сообщали:

На набережной Севастополя снова стали укладывать плитку. На набережной Корнилова в центре Севастополя продолжили укладку гранитной плитки.

Воду из-под Азовского моря могут пустить по Северо-Крымскому каналу. Воду из-под Азовского моря могут пустить в Джанкойский район по Северо-Крымскому каналу.

Севастопольцам открыли продолжение набережной в парке Победы. В многострадальном парке Победы открыли проход на вторую часть набережной – ту, что не успели закончить к началу пляжного сезона.

Десятки улиц Симферополя остались без воды. Во вторник из-за ремонта на сетях не будет воды в нескольких районах Симферополя.

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В Крыму за сутки выявили 349 случаев коронавируса

В Крыму за сутки выявили 349 случаев коронавируса

За 23 августа на территории Крыма зарегистрировано 349 случаев коронавирусной инфекции.

Водный кризис
Десятки улиц Симферополя остались без воды

Десятки улиц Симферополя остались без воды

Во вторник из-за ремонта на сетях не будет воды в нескольких районах Симферополя.

Власть
Украина оценила Крым в 100 миллиардов долларов

Украина оценила Крым в 100 миллиардов долларов

Около 100 миллиардов долларов потеряла экономика Украины в результате вхождения Крыма в состав России.

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Воду из-под Азовского моря могут пустить по Северо-Крымскому каналу

Воду из-под Азовского моря могут пустить по Северо-Крымскому каналу

Воду из-под Азовского моря могут пустить в Джанкойский район по Северо-Крымскому каналу.

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