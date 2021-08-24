Власть
На озеленение Симферополя выделено 9 миллионов рублей
В соответствии с муниципальным заданием МБУ «Горзеленхоз» на озеленение общественных территорий крымской столицы в 2021 году выделено 9 миллионов рублей.
Об этом сообщили в администрации крымской столицы.
«В весенний период было высажено 641 дерево на набережной реки Салгир, в парке ГРЭС, улице Энергетиков и проспекте Победы. В настоящее время разрабатывается и согласовывается схема на компенсационную высадку зеленых насаждений на осенний период. Будет высажено 333 дерева и 344 кустарника на 24 улицах Симферополя», - рассказал и.о. начальника департамента городского хозяйства Эмин Набиев.
Также на осенний период запланирована высадка порядка 50 000 луковичных растений.
Ранее Новости Крыма сообщали:
На набережной Севастополя снова стали укладывать плитку. На набережной Корнилова в центре Севастополя продолжили укладку гранитной плитки.
Воду из-под Азовского моря могут пустить по Северо-Крымскому каналу. Воду из-под Азовского моря могут пустить в Джанкойский район по Северо-Крымскому каналу.
Севастопольцам открыли продолжение набережной в парке Победы. В многострадальном парке Победы открыли проход на вторую часть набережной – ту, что не успели закончить к началу пляжного сезона.
Десятки улиц Симферополя остались без воды. Во вторник из-за ремонта на сетях не будет воды в нескольких районах Симферополя.
В Крыму за сутки выявили 349 случаев коронавируса
За 23 августа на территории Крыма зарегистрировано 349 случаев коронавирусной инфекции.
Десятки улиц Симферополя остались без воды
Во вторник из-за ремонта на сетях не будет воды в нескольких районах Симферополя.
Украина оценила Крым в 100 миллиардов долларов
Около 100 миллиардов долларов потеряла экономика Украины в результате вхождения Крыма в состав России.
Европейцы отправились в Крым и нарвались на обман
Семья, члены которой проживают в разных странах Европы, раз в пятилетку собирается всем составом на отдых. На этот раз для встречи они выбрали Крым.
21 августа
Воду из-под Азовского моря могут пустить по Северо-Крымскому каналу
Воду из-под Азовского моря могут пустить в Джанкойский район по Северо-Крымскому каналу.