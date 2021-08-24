На озеленение Симферополя выделено 9 миллионов рублей

В соответствии с муниципальным заданием МБУ «Горзеленхоз» на озеленение общественных территорий крымской столицы в 2021 году выделено 9 миллионов рублей.

Об этом сообщили в администрации крымской столицы.

«В весенний период было высажено 641 дерево на набережной реки Салгир, в парке ГРЭС, улице Энергетиков и проспекте Победы. В настоящее время разрабатывается и согласовывается схема на компенсационную высадку зеленых насаждений на осенний период. Будет высажено 333 дерева и 344 кустарника на 24 улицах Симферополя», - рассказал и.о. начальника департамента городского хозяйства Эмин Набиев.

Также на осенний период запланирована высадка порядка 50 000 луковичных растений.

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