На объектах культурного наследия в Керчи ввели ЧС из-за подтоплений

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На территории объектов культурного наследия федерального значения «Царский курган» и Мемориальный комплекс «Аджимушкай» в Керчи объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Недавний ливень увеличил на них площадь провала и оползня, сообщает пресс-служба правительства Республики Крым.

«Посещение экскурсантами данных объектов до устранения опасности прекращено», — говорится в сообщении.

Всего в результате обильных осадков в Керчи было подтоплено 18 частных домов, эвакуировано 23 человека, из них 7 детей.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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