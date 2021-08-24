Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Достопримечательности Большого каньона Крыма разрушены ● Под Керчью начали строить искусственную дамбу ● Аэропорт Симферополя не выдержал испытания ливнем ● Прошедшие ливни повредили объекты культурного наследия в Керчи ● Больше месячной нормы осадков выпало в Симферополе за два часа
На объектах культурного наследия в Керчи ввели ЧС из-за подтоплений
фото © Новости Крыма
На территории объектов культурного наследия федерального значения «Царский курган» и Мемориальный комплекс «Аджимушкай» в Керчи объявлен режим чрезвычайной ситуации.
Недавний ливень увеличил на них площадь провала и оползня, сообщает пресс-служба правительства Республики Крым.
«Посещение экскурсантами данных объектов до устранения опасности прекращено», — говорится в сообщении.
Всего в результате обильных осадков в Керчи было подтоплено 18 частных домов, эвакуировано 23 человека, из них 7 детей.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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