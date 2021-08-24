На набережной Севастополя снова стали укладывать плитку

На набережной Корнилова в центре Севастополя продолжили укладку гранитной плитки.

Один из работников, одетый в униформу ГБУ «Парки и скверы», рассказал , что на набережной будет использован двухкомпонентный клеящий состав, хорошо зарекомендовавший себя при аналогичных работах.

Напомним, что плитку у Памятника Затопленным кораблям и Дворца детского и юношеского творчества в первый раз разбило в конце января. Изначально восстановить поврежденные участки набережной Корнилова планировалось в первой половине февраля — как только стихнет волнение на море.

При этом восстанавливать покрытие начали только в конце марта – на замену 130 квадратных метров плитки было отведено полтора месяца, однако завершить работы в отведенный срок не удалось. Новый ориентир – «до конца недели» – был назван директором департамента городского хозяйства в первых числах июля.

Параллельно развивалась история еще одного удивительного ремонта – ступени у памятника Затопленным кораблям на Приморском бульваре попытались отремонтировать при помощи монтажной пены, объяснив выбор материала спешкой из-за наступивших майских праздников. К этому моменту набережную Корнилова в ряде мест успели отремонтировать полигональной кладкой из фрагментов разбитых плит.

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