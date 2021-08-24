На евпаторийской трассе автомобиль сбил стоящую на обочине пару

В минувшее воскресенье, 22 августа, на трассе Саки — Евпатория (район пляжа Солнышко) водитель ехавшего в сторону Симферополя автомобиля сбил стоящих на обочине пешеходов.

Очевидцы предполагают, что водитель хотел объехать по обочине впереди стоящие автомобили.

Медики диагностировали у 17-летней девушки перелом тазовой кости, двойной перелом лодыжки со смещением, тяжкие телесные повреждения. У 21-летнего парня — сотрясение головного мозга.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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