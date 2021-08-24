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Власть

«Крымтроллейбус» перевез рекордное количество пассажиров

09:53 вторник, 24 августа 2021

За 7 месяцев 2021 года ГУП РК «Крымтроллейбус» перевез рекордное количество пассажиров.

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

По данным «Крымтроллейбуса», его транспортом в разных населенных пунктах Крыма воспользовалось более 25 миллионов пассажиров, что на 54% больше аналогичного периода прошлого года (за 7 месяцев 2020-го было перевезено 12 млн пассажиров).

«Рекорд получилось установить благодаря​ постоянному увеличению количества нового подвижного состава предприятия и выходам на новые маршруты», - пояснил генеральный директор Олег Билычук.

На данный момент «Крымтроллейбус» работает в Симферополе, Симферопольском районе, Саках, Керчи, Алуште, Ялте, Бахчисарае и Красногвардейском районе. При этом на предприятии существует дефицит водителей.

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