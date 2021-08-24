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Происшествия

Крымский фермер похитил у России более три млн рублей

09:29 вторник, 24 августа 2021

Глава фермерского хозяйства из Раздольненского района получил от государства грант на реализацию сельхозпроекта в размере 3 млн рублей, но использовал деньги не по назначению.

Чтобы избежать ответственности, мужчина заключил фиктивные договоры купли-продажи 37 голов скота, сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

«Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет и 1 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафом в размере 50 тысяч рублей в доход государства», — уточнили в пресс-службе.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму засуха оказалась страшнее потопов. Обильные осадки, обрушившиеся на Крым летом 2021 года, принесли сельскому хозяйству региона больше пользы, чем ущерба.

Объем экспорта сельхозпродукции из Крыма превысил 10 млн долларов. Выполнение планового показателя в рамках реализации Регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» с начала года составило более 85%.

Крымские виноделы сообщили о резком росте цен на сырье. Оптовые цены на технические сорта винограда в Крыму выросли с 60 до 150 рублей за килограмм.

Эксперт оценил перспективы крымского виноделия. Отрасль виноделия в Крыму активно развивается при поддержке государства, и уже в этом году производители получают первые промышленные урожаи с виноградников, заложенных 5-6 лет назад.

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