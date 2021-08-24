Крупными недостроенными объектами в Севастополе займется федеральная компания

Подведомственное учреждение Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации займется несколькими проблемными объектами в нашем городе.

Компании, которая выступает новым заказчиком реконструкции Исторического бульвара, передадут также фондохранилища «Херсонеса Таврического» и общежития Севастопольского государственного университета.

Об этом в эфире «Севастопольского телевидения» рассказал губернатор города Михаил Развожаев.

Михаил Развожаев: «Есть публично-правовая компания «Единая дирекция заказчика» при Министерстве строительства Российской Федерации. Она будет являться заказчиком всех отраслевых федеральных строек, в том числе и тех, которые в Севастополе. Туда попадает наш университет СевГУ с корпусами и общежитиями, которые нужно по целевой программе построить, туда попадает фондохранилище музея и еще ряд объектов, которые должны быть завершены».

Исторический бульвар никогда не был объектом федеральной целевой программы, добавил Михаил Развожаев. Он пояснил, что заказчиками объектов, которые строятся на федеральном уровне, являются учреждения, подведомственные министерствам страны.

Работы на Историческом бульваре обещают возобновить в следующем году.

Фондохранилище для «Херсонеса», которое с бесконечным срывом сроков строится неподалеку от Античной дороги в районе одноименного проспекта, теперь надеются достроить к концу 2022 года.

Общежития же СевГУ уже 2 года стоят заброшенные – после демонтажа внутренних конструкций работы там остановились.

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