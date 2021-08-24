Власть
Клиники Севастополя отказывают пациентам с направлениями от частных врачей
Попасть на процедуру в государственную поликлинику Севастополя по направлению, выписанному врачом частной клиники, не получится. И тот факт, что порой направления выписывает тот же специалист, что и в госучреждении, значения не имеет.
Как рассказала одна из читательниц, с такой проблемой она столкнулась, когда привела ребенка на рентгенологическое исследование в детскую поликлинику. Там родительнице сообщили, что не могут предоставить ей нужную услугу по направлению от ортопеда частной клиники.
Чтобы попасть на рентген, придется записаться к педиатру государственной поликлиники, который направит пациента к государственному ортопеду, а тот, в свою очередь, выдаст направление на рентген, рассказали в медучреждении.
При этом ближайшую запись к педиатру женщине предложили через неделю после обращения, и еще примерно столько же нужно ждать приема ортопеда для получения талона на процедуру.
Самое нелепое в этой ситуации, отмечает жительница города, что направление на процедуру ей предложили взять у того же доктора, который ранее выдал его в платной клинике.
«Теоретически, конечно, можно все это сделать бесплатно. Но зачем тратить столько времени, если нас уже осмотрел и выдал направление ортопед, который там же в госполиклинике и работает?», — интересуется она.
В итоге требуемую процедуру женщина получила в платной клинике — за деньги, но быстрее.
В тексте использованы материалы: Форпост
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