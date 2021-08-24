Клиники Севастополя отказывают пациентам с направлениями от частных врачей

Попасть на процедуру в государственную поликлинику Севастополя по направлению, выписанному врачом частной клиники, не получится. И тот факт, что порой направления выписывает тот же специалист, что и в госучреждении, значения не имеет.

Как рассказала одна из читательниц, с такой проблемой она столкнулась, когда привела ребенка на рентгенологическое исследование в детскую поликлинику. Там родительнице сообщили, что не могут предоставить ей нужную услугу по направлению от ортопеда частной клиники.

Чтобы попасть на рентген, придется записаться к педиатру государственной поликлиники, который направит пациента к государственному ортопеду, а тот, в свою очередь, выдаст направление на рентген, рассказали в медучреждении.

При этом ближайшую запись к педиатру женщине предложили через неделю после обращения, и еще примерно столько же нужно ждать приема ортопеда для получения талона на процедуру.

Самое нелепое в этой ситуации, отмечает жительница города, что направление на процедуру ей предложили взять у того же доктора, который ранее выдал его в платной клинике.

«Теоретически, конечно, можно все это сделать бесплатно. Но зачем тратить столько времени, если нас уже осмотрел и выдал направление ортопед, который там же в госполиклинике и работает?», — интересуется она.

В итоге требуемую процедуру женщина получила в платной клинике — за деньги, но быстрее.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Смертность уменьшилась: сводка COVID-19 за сутки в Севастополе. За последние сутки в Севастополе зарегистрировано 226 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Сводка о новых заражениях в Крыму. За 21 августа на территории Республики Крым зарегистрирован 361 случай новой коронавирусной инфекции.

Оперативная сводка по COVID в Севастополе - данные за сутки. За сутки в Севастополе зарегистрированы 227 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.

Сводка о новых заражениях в Крыму. За 20 августа в Крыму зарегистрировали 359 случаев коронавирусной инфекции.