Климатолог оценил погодные антирекорды в Крыму: тревожная скорость

фото © interfax.ru

За последние 40 лет наблюдений за климатом среднегодовая температура воздуха в Крыму увеличилась более чем на два градуса.

Это очень большая величина для такого короткого промежутка времени, и это может быть чревато более частыми экстремальными погодными явлениями.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал доцент Агротехнологической академии КФУ, климатолог Владимир Рябов.

«Результатом таких климатических температурных аномалий являются как раз участившиеся случаи экстремальных погодных явлений, которые проявляются и в виде очень малого количества осадков, то есть повторения засушливых явлений, которые мы пережили в предыдущие два года, и в виде очень большого количества осадков», - пояснил специалист.

Яркий пример – предыдущие два года на территории Крымского полуострова.

По словам Владимира Рябова, объем осадков, выпавших на территории полуострова в 2019 и 2020 году, стал самым маленьким за последние 30 лет.

«В то же время на фоне предыдущих двух лет сейчас явления совершенно противоположные, Крым заливает. Я предвидел, что 2021 год у нас будет более влажным, чем 2020-й. Но я даже не мог предположить такого уровня влажности, - признал климатолог. – Следующие четыре года, 2021-2024, должны быть влажными. То есть, необязательно будут такие же катастрофические явления, но количество выпадающих осадков будет достаточно большим».

Как ранее сообщалось, в ночь с 12 на 13 августа на Керчь обрушились проливные дожди, в результате чего несколько улиц города и десятки придомовых территорий оказались затопленными.

Второй удар стихия нанесла городу в ночь на 16 августа, в очередной раз подтопив дома, дороги и городские территории. В понедельник в Керчи приостановлено троллейбусное сообщение и отменен ряд маршрутов общественного транспорта. В пунктах временного размещения в данный момент находятся 19 человек, из них 8 детей. В селах Багерово, Юркино, Красногорка и Приозерное выставлены временные спасательные посты.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на понедельник 23 августа. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 23 августа.

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 22 августа. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 22 августа.

Курортный сезон или дыхание осени: прогноз погоды для Крыма на неделю. На следующей неделе Крым будет находиться под влиянием антициклона, прогнозируется жаркая погода без осадков.

Крым возглавил рейтинг регионов климатического риска. Самые ощутимые в России последствия изменения климата ждут Крым, Ставропольский край, Курскую и Воронежскую области, этим регионам в первую очередь нужны программы адаптации экономики.