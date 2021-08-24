Общество
Какой сегодня праздник 24 августа
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Сегодня, 24 августа 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День независимости Украины
Дата праздника остается неизменной и всегда выпадает на одну дату. День независимости Украины отмечается 24 августа. Дата выбрана в честь принятия Верховным советом УССР «Акта провозглашения независимости Украины». В 2021 году праздник выпадает на вторник.
Историю Украины принято отсчитывать с создания Киевской Руси в 9 веке. После упадка Русь распадается на несколько земель, а украинские территории входят в состав разных государств. До конца 20 века Украина не имела независимости. В 1919 году территория Украины вошла в состав СССР.
24 августа 1991 года Верховная Рада Украинской ССР провозгласила Украину независимым, демократическим государством. Акт о провозглашении независимости был подписан после народного голосования. С 1992 года День Независимости стал государственным праздником.
Международный день странной музыки (International Strange Music Day)
Международный день странной музыки (International Strange Music Day) — необычный праздник, который отмечается 24 августа по инициативе нью-йоркского композитора и музыканта Патрика Гранта.
Патрик Грант — американский композитор, который сочетает в своих работах разные жанры музыки, от классической и популярной музыки до пост-панка, эмбиента и этнической музыки. Из-за необычности его творчества Гранту все никак не удавалось найти лейбл, который бы согласился выпустить его альбом, поэтому в конце-концов композитор основал собственный лейбл, который назвал Strange Music («Странная музыка»).
Изначально Грант придумал День странной музыки, чтобы разрекламировать свой новый альбом. Дату 24 августа он выбрал в честь дня рождения отца своей девушки, который поддерживал творческие начинания Гранта и был для него своего рода наставником. Однако вскоре композитор заметил, что его идея «ушла в народ», и когда праздник начали отмечать в Европе, он официально переименовал его в Международный день странной музыки.
Евпатий Коловрат
В этот день отмечается память мученика Евпла, который в конце 3 - начале 4 веков служил архидиаконом в сицилийском городе Катане. Он прославился тем, что всегда носил при себе Евангелие и при каждом удобном случае проповедовал язычникам веру Христову. Во время одной из проповедей Евпла схватили и представили на суд правителя. Несмотря на пытки, он исповедовал себя христианином и обличал неверность языческих верований. Даже во время казни Евпл продолжал разъяснять собравшимся Евангелие.
Также сегодня, 24 августа, отмечают такие праздники:
- День святого Варфоломея (Feast of Saint Bartholomew)
- День памяти священномученика Евпла Катанского
- День Конституции Грузии
- День жажды
- День рождения картофельных чипсов
- День валяния в стоге сена
- День извержения Везувия
- День вафель (National Waffle Day) в США
- День персикового пирога (National Peach Pie Day) в США
- Ночь ностальгии в Уругвае
- День ножа (National Knife Day) в США
- День явления Кришны (Krishna Janmashtami) в Индии
- День национальных парков в Коста-Рике
- День Пяртеля в Эстонии
- День флага Либерии
Сегодня именины празднуют: Нифонт, Федор, Марк, Макар, Василий, Александр, Гай (Гаий), Максим, Неофит, Мария, Зенон, Клавдий, Мартин, Донат, Сусанна (Сосанна), Евпл, Гавиний, Гаян, Куфий, Пассарион, Препедигна.
Что происходило 24 августа в прошлые годы
410 - король Аларих (вождь и первый король вестготов) штурмом берет Рим.
1109 - «битва на собачьем поле»: сражение между войсками Священной Римской империи и польским войском, по словам польского историка «собаки, пожирая множество трупов (павших), впали в безумную свирепость, так, что никто не смел похоронить там погибших»отсюда и название битвы.
1572 - начало «самой ужасной религиозной резни столетия» (Варфоломеевская ночь) в Париже: в эту ночь католики убили от 3 до 10 тысяч гугенотов, последние были вынуждены бежать из страны).
1876 - коренные жители Центральной Канады индейцы дали согласие поселиться в резервациях.
1954 - деятельность компартии запрещена в США.
1981 - убийца Джона Леннона Марк Дэвид Чепмен получил пожизненное заключение с правом подачи прошения о помиловании через 20 лет (подавал прошение 6 раз и все они были отклонены).
1991 - День независимости Украина.
1995 - вышла графическая многозадачная операционная система Windows95 (программная поддержка Microsoft Windows 95 прекращена 31 декабря 2002 года).
2006 - астрономы перестали считать Плутон планетой Солнечной системы и отнесли его к разряду карликовых планет.
2008 - помпезное закрытие Летних Олимпийских игр в Пекине (телеаудитория игр насчитывала до 4,7 млрд зрителей).
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 24 августа. Какие праздники будут завтра?
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