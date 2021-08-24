Власть
К 2024 году в Крыму обещают модернизировать все канализационно-очистные сооружения
Уже идет подготовка проектно-сметной документации по 13 прибрежным канализационно-очистным станциям.
Об этом глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил в интервью телеканалу «Россия 24».
«К 2024 году практически все канализационно-очистные сооружения мы должны модернизировать. При этом у нас стоит в первую очередь вопрос – это прибрежнык КОСы, самое главное. По 13 прибрежным КОСам уже все в процессе находится. Проектные организации привлечены, которые делают документацию», — сказал Сергей Аксенов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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