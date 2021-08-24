Происшествия
Из Крыма пытались вывезти партию античных и средневековых раритетов
Сотрудники российской таможни Крыма в пункте пропуска «Армянск» не разрешили вывоз на материковую Украину 84 предметов, представляющих культурную ценность.
Об этом сообщила пресс-служба таможенного ведомства.
«В ходе проведения таможенного досмотра ручной клади гражданина Украины, должностные лица Крымской таможни выявили в полиэтиленовом пакете в багажнике автомобиля архаичные бронзовые зеркала, браслеты, подвески, наконечники для стрел и другие старинные предметы. Товары не были задекларированы гражданином, разрешительные документы на их вывоз отсутствовали», – говорится в сообщении.
Таможенная экспертиза подтвердила, что все артефакты представляют культурную ценность и получены в результате археологических раскопок как санкционированных, так и несанкционированных.
«Среди идентифицированных предметов: клинок кинжала, бронзовые зеркала с ручкой, браслеты наручные бронзовые, ожерелье – датированные III-VI веками до нашей эры, черешковые наконечники для стрел булгарского и монгольского периодов – XIII-XIV веков, а также стальные наконечники для стрел типа «бронебойные», изготовленные в Юго-Восточной Европе в XII-XIV веках», – уточнили в ведомстве.
Все объекты изъяты. Проводится административное расследование. Дальнейшую судьбу культурных ценностей определит суд.
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