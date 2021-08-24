Губернатор Севастополя поручил повысить стоимость школьного завтрака на 13 рублей

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил уравнять стоимость школьных завтраков и обедов, предоставляемых обучающимся на бесплатной основе.

Такую задачу глава региона поставил в ходе сегодняшнего аппаратного совещания.

Согласно последним требованиям, учащихся в первую смену должны обеспечить горячим завтраком, тогда как обучающимся во вторую смену положен горячий обед. Разница их стоимости, по словам директора департамента образования Елены Богомоловой, составляет 13 рублей.

«Елена Николаевна, ну, это ерунда какая-то то, что вы сейчас рассказываете. Так не может быть: что здесь мы укладываемся в федеральную субсидию – кормим завтраком, а потом вторая смена приходит на обед, и мы не укладываемся – добавляем из регионального бюджета, 13 рублей доплачиваем. Значит, делайте одинаково – усиливайте завтрак, усиленным завтраком кормите», – заявил губернатор и поручил срочно подготовить необходимые финансовые предложения.

Добавим, что согласно Постановлению правительства Севастополя от 26 марта 2021 года стоимость обеда, предоставляемого учащимся 1-4 классов за счет государственного бюджета, составляла 89,43 руб., полдника – 25,55 руб. Стоимость завтрака, полагающегося школьникам 5-11 классов, составляла 75,27 руб, обеда – 105,38 руб, полдника – 30,11 руб.

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