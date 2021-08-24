Водный кризис
Развитие сюжета: В Крыму отказались от графиков водоснабжения ● Несмотря на осадки водохранилища Крыма не заполняются водой ● В Крыму будет сложно построить новое водохранилище ● В Симферополе обещают снизить потери в водопроводах с 70 до 50 процентов ● Новые водохранилища обещают построить в Алуште и Симферополе
Десятки улиц Симферополя остались без воды
фото © Новости Крыма
Во вторник из-за ремонта на сетях не будет воды в нескольких районах Симферополя.
Об этом сообщает ГУП РК «Вода Крыма».
В частности, повреждение на водоводе стало причиной ограничения водоснабжения в микрорайоне Ак-Мечеть.
В зону отключения попали жители улиц Усадебная, Янтарная, Умрют, Абдуль Тейфук, Ак Кая, Миндальная, а также прилегающих улиц и переулков. Кроме того, работы на сетях холодного водоснабжения производятся на Бульваре Франко, в связи с чем не будет воды на этой улице, а также на Тренева, Декабристов, Генерала Попова, Богдана Хмельницкого, Дзержинского и прилегающих.
Ориентировочное время восстановления водоснабжения – 20:00.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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