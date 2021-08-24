Десятки улиц Симферополя остались без воды

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Во вторник из-за ремонта на сетях не будет воды в нескольких районах Симферополя.

Об этом сообщает ГУП РК «Вода Крыма».

В частности, повреждение на водоводе стало причиной ограничения водоснабжения в микрорайоне Ак-Мечеть.

В зону отключения попали жители улиц Усадебная, Янтарная, Умрют, Абдуль Тейфук, Ак Кая, Миндальная, а также прилегающих улиц и переулков. Кроме того, работы на сетях холодного водоснабжения производятся на Бульваре Франко, в связи с чем не будет воды на этой улице, а также на Тренева, Декабристов, Генерала Попова, Богдана Хмельницкого, Дзержинского и прилегающих.

Ориентировочное время восстановления водоснабжения – 20:00.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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