Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.3
воздух +25
море +25

Водный кризис

Десятки улиц Симферополя остались без воды

Десятки улиц Симферополя остались без воды

фото © Новости Крыма

Во вторник из-за ремонта на сетях не будет воды в нескольких районах Симферополя.

Об этом сообщает ГУП РК «Вода Крыма».

В частности, повреждение на водоводе стало причиной ограничения водоснабжения в микрорайоне Ак-Мечеть.

В зону отключения попали жители улиц Усадебная, Янтарная, Умрют, Абдуль Тейфук, Ак Кая, Миндальная, а также прилегающих улиц и переулков. Кроме того, работы на сетях холодного водоснабжения производятся на Бульваре Франко, в связи с чем не будет воды на этой улице, а также на Тренева, Декабристов, Генерала Попова, Богдана Хмельницкого, Дзержинского и прилегающих.

Ориентировочное время восстановления водоснабжения – 20:00.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Вандалы повредили памятник Котляревскому в Феодосии. В ночь на 23 августа неизвестные повредили памятник П.С. Котляревскому — отломали саблю и бросили ее на набережной.

Под Симферополем специально повредили газопровод. Неизвестные повредили газопровод в районе поселка Перевальное недалеко от Симферополя.

Эксперты пояснили, что делать со свалками в Крыму. Проблема сбора, вывоза и утилизации отходов в Крыму не уходит с повестки дня на полуострове. В летний период, когда население региона резко увеличивается, особенно заметно несовершенство мусорной реформы.

В Крыму отказались от графиков водоснабжения. В Крыму отказались от графиков водоснабжения, так как в регионе заполнены водохранилища.

Водный кризис
Десятки улиц Симферополя остались без воды

Десятки улиц Симферополя остались без воды

Во вторник из-за ремонта на сетях не будет воды в нескольких районах Симферополя.

Потоп в Крыму
На объектах культурного наследия в Керчи ввели ЧС из-за подтоплений

На объектах культурного наследия в Керчи ввели ЧС из-за подтоплений

На территории объектов культурного наследия федерального значения «Царский курган» и Мемориальный комплекс «Аджимушкай» в Керчи объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Общество
Климатолог оценил погодные антирекорды в Крыму: тревожная скорость

Климатолог оценил погодные антирекорды в Крыму: тревожная скорость

За последние 40 лет наблюдений за климатом среднегодовая температура воздуха в Крыму увеличилась более чем на два градуса.

Происшествия
Огонь подбирался к домам: в Севастополе выгорело два гектара земли

Огонь подбирался к домам: в Севастополе выгорело два гектара земли

В пяти районах Севастополя за день сгорело еще почти два гектара сухой растительности, в том числе вблизи жилых домов, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации